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Mar bravo en Semana Santa: advierten sobre olas rompientes de hasta 15 pies en la costa norte de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología reiteró que las condiciones marítimas permanecen peligrosas

31 de marzo de 2026 - 8:11 AM

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Se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico y el canal de la Mona. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En plena Semana Santa, cuando miles de turistas y residentes acuden a las playas, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que el mar permanece peligroso en la costa norte de la isla, donde las olas rompientes podrían alcanzar hasta 15 pies.

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Las condiciones más peligrosas se concentran en playas con orientación al norte, desde Rincón hasta Ceiba, incluyendo Culebra, donde persiste un riesgo alto de corrientes marinas.

El meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM, advirtió que estas playas están “sumamente peligrosas”, por lo que exhortó al público a evitarlas durante estos días de alta afluencia. “Si pueden considerar hacer planes nuevos e ir hacia el sur de la isla, mucho mejor debido a que tendrá condiciones más favorables”, indicó.

Aunque el mayor peligro se concentra en la costa norte, sectores del oeste y suroeste —como Mayagüez y Cabo Rojo— también podrían experimentar corrientes marinas peligrosas.

Actualmente, el oleaje se mantiene entre ocho y 12 pies, con olas rompientes que pueden alcanzar hasta los 15 pies. Ante este escenario, Anselmi informó que se mantiene en efecto una advertencia de resacas fuertes por oleaje peligroso hasta la noche del miércoles.

Además, el riesgo alto de corrientes marinas se extenderá hasta el viernes en la noche, con posibilidad de prolongarse durante el fin de semana.

De igual forma, se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del Atlántico y el canal de la Mona.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, el meteorólogo sostuvo que la isla experimenta ráfagas de viento entre 15 y 30 millas por hora (mph), las cuales arrastrarán parchos de humedad que favorecerán el desarrollo de aguaceros pasajeros, principalmente en las costas norte y este.

Según Anselmi, el periodo más lluvioso se espera entre este martes y el miércoles, aunque el patrón inestable podría persistir durante los próximos días.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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