Pronostican otra tarde lluviosa y con tronadas para el oeste durante el viernes

La agencia meteorológica no descartó tener que emitir durante la tarde advertencias de inundaciones repentinas en centros urbanos, áreas de pobre drenaje y el desbordamiento de pequeños cuerpos de agua en esa región.

No obstante, para las zonas donde no se registre precipitación, el día será uno caluroso, aunque no se vislumbra emitir para el viernes advertencias de calor excesivo para Puerto Rico.