Feriados
Últimas Noticias
9 de octubre de 2025
Noticias
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué efectos indirectos estaría dejando la tormenta tropical Jerry en la isla?

De igual forma, conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

9 de octubre de 2025 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica que muestra la trayectoria pronosticada de Jerry, según el boletín de las 8:00 a.m. del jueves del Centro Nacional de Huracanes. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La tormenta tropical Jerry continúa su trayectoria hacia el noroeste y se espera que pase al noreste de Puerto Rico entre esta noche y la madrugada del viernes, dejando impactos indirectos en la isla.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el centro de la tormenta tropical pasará a unas 269 millas al noreste de San Juan en su punto más cercano.

Aunque al momento no se espera un impacto directo sobre la isla, la dependencia federal informó que Jerry podría deteriorar las condiciones marítimas y costeras, provocando marejadas con olas rompientes de hasta siete pies.

De igual forma, el oleaje podría fluctuar entre ocho y nueve pies en las aguas mar afuera del Atlántico y el pasaje de Anegada, por lo que los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.

Si mantiene su trayectoria hacia el norte, Jerry también podría dejar, según el SNM, estimados de entre una y dos pulgadas de lluvia.

Se espera que la actividad de aguaceros más fuerte sea entre el viernes y la mañana del sábado. Ante este panorama, la agencia meteorológica advirtió que podrían registrarse inundaciones urbanas y de riachuelos.

Al momento, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) no ha emitido ningún aviso o vigilancia para Puerto Rico.

En su boletín de las 8:00 a.m., el CNH indicó que el fenómeno atmosférico, que ostenta vientos de 65 millas por hora (mph) se encontraba en la latitud 15.7 norte y longitud 58.4 oeste con un movimiento de traslación de 20 mph hacia el oeste-noroeste.

“Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y Jerry podría convertirse en un huracán a última hora del viernes o el sábado”, informó el CNH.

En cuanto a las marejadas que el sistema podría generar, el CNH precisó que “se propagarán hacia el oeste hacia las islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche, luego hacia el resto de las Antillas Mayores durante los próximos dos días”.

¿Qué se espera para este jueves?

En cuanto al pronóstico del tiempo para este jueves, se mantiene vigente una advertencia de calor, que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta la 4:00 p.m., para todas las zonas urbanas y costeras, incluyendo Vieques y Culebra.

Mientras, en horas de la tarde, se espera otra ronda de aguaceros y tronadas particularmente para el interior y oeste de la isla. Tampoco se descarta que se registre actividad en la zona metropolitana.

En términos de las condiciones costeras, el SNM señaló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte, este y sureste, incluyendo Vieques y Culebra.

Breaking News Servicio Nacional de Meteorología Meteorología Tiempo en Puerto Rico calor
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
Noticias
