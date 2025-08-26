Tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico mientras Fernand avanza en el Atlántico

La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de kilómetros de la península de Baja California, en México, al tiempo que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el Océano Atlántico.

No había alertas ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, resaltaron los meteorólogos. La tormenta se encontraba unas 470 millas al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora luego de fortalecerse durante el día.

Juliette se desplazaba en dirección oeste-noroeste a 14 mph. Los meteorólogos indicaron que se tiene previsto que Juliette siga ganando fuerza en las próximas horas y podría convertirse en huracán para el martes.

En la cuenca del Atlántico, Fernand se formó el sábado, pero también se ubicaba lejos de tierra y se pronostica que permanezca sobre aguas abiertas. El lunes por la tarde se encontraba unas 485 millas al este-noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 60 mph y se desplazaba hacia el norte-noreste a 14 mph.