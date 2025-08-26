Opinión
26 de agosto de 2025
Tormenta tropical Juliette se forma en el Pacífico mientras Fernand avanza en el Atlántico

Ambos sistemas no representan una amenaza directa para áreas pobladas

26 de agosto de 2025 - 9:43 PM

(NHC/NOAA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La tormenta tropical Juliette se formó el lunes en el océano Pacífico a cientos de kilómetros de la península de Baja California, en México, al tiempo que la tormenta tropical Fernand se desplazaba por el Océano Atlántico.

No había alertas ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

Juliette no representaba una amenaza inmediata para tierra, resaltaron los meteorólogos. La tormenta se encontraba unas 470 millas al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. El sistema tiene vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora luego de fortalecerse durante el día.

Juliette se desplazaba en dirección oeste-noroeste a 14 mph. Los meteorólogos indicaron que se tiene previsto que Juliette siga ganando fuerza en las próximas horas y podría convertirse en huracán para el martes.

En la cuenca del Atlántico, Fernand se formó el sábado, pero también se ubicaba lejos de tierra y se pronostica que permanezca sobre aguas abiertas. El lunes por la tarde se encontraba unas 485 millas al este-noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 60 mph y se desplazaba hacia el norte-noreste a 14 mph.

Se tiene previsto que la tormenta gire hacia el noreste a medida que se aleja de Bermudas. Los meteorólogos indicaron que comenzaría a debilitarse y podría convertirse en un ciclón postropical el miércoles antes de disiparse el jueves.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
