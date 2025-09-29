Administración de Donald Trump abre más terrenos para la minería de carbón

Washington — La administración de Donald Trump anunció el lunes que abrirá 52,609 kilómetros cuadrados de tierras federales para la minería de carbón y proporcionará $625 millones para reactivar o modernizar las centrales eléctricas de carbón, mientras el presidente Donald Trump continúa sus esfuerzos para revertir el declive de un año en la industria del carbón de Estados Unidos.

Las acciones de los Departamentos de Energía e Interior y de la Agencia de Protección Ambiental siguen a las órdenes ejecutivas que Donald Trump emitió en abril para revivir el carbón, una fuente de energía confiable pero contaminante que se ha estado reduciendo durante mucho tiempo en medio de las regulaciones ambientales y la competencia del gas natural más barato.

Grupos ambientalistas denunciaron el anuncio, que se produce cuando la administración de Donald Trump ha tomado medidas enérgicas contra la energía renovable, incluyendo la congelación de permisos para proyectos eólicos marinos, la finalización de los créditos fiscales de energía limpia y el bloqueo de proyectos eólicos y solares en tierras federales.

PUBLICIDAD

Bajo las órdenes de Donald Trump, el Departamento de Energía ha requerido que las centrales eléctricas de combustibles fósiles en Michigan y Pensilvania sigan operando más allá de sus fechas de jubilación para satisfacer la creciente demanda de energía de Estados Unidos en medio del crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y los coches eléctricos. El último anuncio permitiría que esos esfuerzos se expandieran como una precaución contra posibles déficits de electricidad.

Donald Trump también ha ordenado a las agencias federales que identifiquen los recursos de carbón en tierras federales, levanten las barreras a la minería de carbón y den prioridad al arrendamiento de carbón en tierras de Estados Unidos. Un proyecto de ley fiscal general aprobado por los republicanos y firmado por Donald Trump reduce las tasas de regalías para la minería de carbón del 12.5% al 7%, una disminución significativa que, según los funcionarios, ayudará a garantizar que los productores de carbón de Estados Unidos puedan competir en los mercados mundiales.

‘Mina, cariño, mina’

La nueva ley también exige una mayor disponibilidad para la minería de carbón en tierras federales y agiliza las revisiones federales de los arrendamientos de carbón.

‘A todo el mundo le gusta decir, ‘perfora, cariño, perfora’. Sé que el presidente Donald Trump tiene otra iniciativa para nosotros, que es ‘mina, cariño, mina’’, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, en una conferencia de prensa el lunes en la sede del Interior. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, y el subsecretario de Energía, Wells Griffith, también hablaron en el evento. Las tres agencias firmaron órdenes impulsando el carbón.

PUBLICIDAD

‘Al reducir la tasa de regalías para el carbón, aumentar las hectáreas de carbón disponibles para el arrendamiento y desbloquear los minerales críticos de los residuos de las minas, estamos fortaleciendo nuestra economía, protegiendo la seguridad nacional y asegurando que las comunidades desde Montana hasta Alabama se beneficien de empleos bien remunerados’, dijo Burgum.

Zeldin calificó el carbón como una fuente de energía confiable que ha apoyado a las comunidades estadounidenses y el crecimiento económico durante generaciones.

‘Los estadounidenses están sufriendo porque la administración pasada intentó aplicar regulaciones de mano dura al carbón y otras formas de energía que consideró desfavorables’, dijo.

Donald Trump ha tomado medidas enérgicas contra la energía renovable

Grupos ambientalistas dijeron que Donald Trump estaba desperdiciando los dólares de los impuestos federales al entregárselos a los propietarios de la fuente de electricidad más antigua, costosa y sucia.

‘Subsidiar el carbón significa apuntalar plantas sucias y no competitivas del siglo pasado, y cargar a las familias con sus altos costos y contaminación’, dijo Ted Kelly, director de energía limpia del Environmental Defense Fund. ‘Necesitamos soluciones de energía limpia modernas y asequibles para impulsar una economía moderna, pero la administración de Donald Trump quiere arrastrarnos de vuelta a una red eléctrica de la década de 1950’.

El almacenamiento de energía solar, eólica y de baterías son las formas más baratas y rápidas de llevar nueva energía a la red, dijeron Kelly y otros defensores. ‘No tiene sentido cortar sus mejores y más asequibles opciones mientras se duplica en las más caras’, dijo Kelly.

PUBLICIDAD

La EPA dijo el lunes que abrirá un período de comentarios públicos de 60 días sobre los posibles cambios a una regla regional de neblina que ha ayudado a reducir la neblina alimentada por la contaminación que cuelga sobre los parques nacionales, las áreas silvestres y las reservas tribales. Zeldin anunció en marzo que la regla de la neblina estaría entre docenas de regulaciones ambientales históricas que planea revertir o eliminar, incluyendo un hallazgo de 2009 de que el cambio climático daña la salud humana y el medio ambiente.

La producción de carbón ha caído abruptamente

Burgum, quien también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético de Donald Trump, dijo que las acciones anunciadas el lunes, junto con la ley fiscal y las órdenes presidenciales y secretariales anteriores, asegurarán ‘energía abundante y asequible al tiempo que reducen la dependencia de fuentes extranjeras de carbón y minerales’.

El presidente republicano ha prometido durante mucho tiempo impulsar lo que él llama carbón ‘hermoso’ para alimentar las centrales eléctricas y para otros usos, pero la industria ha estado en declive durante décadas.

El carbón una vez proporcionó más de la mitad de la producción de electricidad de Estados Unidos, pero su participación se redujo a alrededor del 15% en 2024, por debajo de alrededor del 45% tan recientemente como en 2010. El gas natural proporciona alrededor del 43% de la electricidad de Estados Unidos, y el resto proviene de la energía nuclear y las energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica.