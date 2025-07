Administración de Donald Trump demanda a California por los precios de los huevos y culpa leyes de bienestar animal

Humane World for Animals, que se llamaba Humane Society of the Estados Unidos cuando encabezó la aprobación de la Proposición 12, dice que la influenza aviar y otros factores elevaron los precios de los huevos, no las leyes de bienestar animal. Y dice que gran parte de la industria del huevo de Estados Unidos se volvió libre de jaulas de todos modos debido a la demanda de los consumidores que no quieren huevos de gallinas confinadas en espacios pequeños.