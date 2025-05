Washington —La agencia federal encargada de proteger los derechos civiles de los trabajadores ha tomado medidas para despedir a una jueza administrativa de Nueva York que se ha resistido a cumplir con las directivas de la Casa Blanca, incluida la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que decreta que el hombre y la mujer son dos sexos “inmutables”.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de Estados Unidos, en respuesta a la orden de Trump, ha tomado medidas para desestimar al menos siete de sus propios casos pendientes que representan a trabajadores transgénero que alegan discriminación, y está clasificando todos los nuevos casos de discriminación relacionados con la identidad de género como su menor prioridad, lo que indica un cambio importante con respecto a su interpretación previa de la ley de derechos civiles.

La jueza administrativa de la EEOC, Karen Ortiz, quien en febrero criticó a la jefa de la agencia designada por Trump, la presidenta interina Andrea Lucas, en un correo electrónico copiado a más de 1,000 colegas, el miércoles fue puesta en licencia administrativa. También recibió la notificación de que el liderazgo de la EEOC buscaba despedirla, acusándola de conducta “profundamente poco profesional”.

“En particular, su correo electrónico de febrero finalmente se distribuyó a varios medios de comunicación, lo que podría resultar en un daño significativo a la reputación de la agencia”, según la notificación, que incluía un PDF de un artículo del 10 de marzo de The Associated Press sobre Ortiz junto con otros materiales.

Un portavoz de la EEOC dijo el lunes que la agencia no tenía comentarios sobre los procedimientos de despido de Ortiz.

Ortiz puede responder a la notificación de despido dentro de los 15 días y tiene derecho a solicitar una prórroga, un abogado, un representante sindical u otro representante de su elección, según el documento, que fue adquirido por The AP.

“Esta acción propuesta no se refiere al contenido de su desacuerdo con la política de la Agencia, sino a la manera irrespetuosa y despectiva en que ha transmitido su mensaje”, dice la notificación. Se emitirá una decisión final después de que haya transcurrido el período de respuesta.

En su correo electrónico masivo de febrero criticando los esfuerzos de la agencia para cumplir con la orden de Trump, Ortiz le escribió a Lucas que “No está capacitada para ser nuestra presidenta, y mucho menos para tener una licencia para ejercer la abogacía”, agregando: “No comprometeré mi ética ni mi deber de hacer cumplir la ley”. La carta se filtró en Reddit, donde obtuvo más de 10,000 “votos a favor”. Muchos usuarios aplaudieron a su autor.

La EEOC posteriormente le revocó los privilegios de correo electrónico durante aproximadamente una semana y le emitió una reprimenda por escrito por “conducta descortés”.

Las acciones de Ortiz fueron citadas en una propuesta de la Casa Blanca del 18 de abril destinada a facilitar el despido de algunos trabajadores federales. Enumeró a Ortiz como un ejemplo de burócratas que “utilizan las protecciones que el sistema les brinda para oponerse a las políticas presidenciales e imponer sus propias preferencias”.

Ortiz dijo que no se inmutó después de ser llamada por la oficina más alta de la nación. Trump “simplemente me dio una plataforma aún más grande”, dijo en un mensaje del 19 de abril a The AP.

Desde febrero, Ortiz dijo que ha seguido “dando la alarma” y transmitiendo su oposición a las acciones de la agencia, incluso en un correo electrónico del 24 de abril a Lucas y varios otros grupos de correo electrónico internos con el asunto “Si buscas poder, aquí está el poder” y un enlace al éxito de Tears for Fears de 1985 “Everybody Wants to Rule the World”.

“Acepta las letras”, escribió Ortiz a Lucas. “Reflexiona sobre de qué estás permitiendo que formes parte”.

Su capacidad para enviar correos electrónicos se revocó nuevamente de inmediato.

Ortiz dijo que planea luchar contra el despido y está elaborando estrategias con sus abogados y el sindicato sobre la mejor manera de responder.