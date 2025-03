Contactado por The Associated Press, un portavoz de la EEOC indicó: “Nos abstendremos de hacer comentarios sobre comunicaciones internas y asuntos de personal. Sin embargo, queremos señalar que la agencia tiene una política de larga data que prohíbe los correos electrónicos no autorizados a todos los empleados, y a todos los empleados se les recordó esa política recientemente”.

“En realidad no fue planeado, simplemente salió del corazón”, dijo la mujer de 53 años a The Associated Press en una entrevista, y agregó que la política partidista no tiene nada que ver con sus objeciones y que el público merece la protección de la EEOC, incluidos los trabajadores transgénero. “Así es como me siento y no me voy a andar con rodeos. Y mantendré lo que escribí todos los días de la semana, todo el día del domingo”.