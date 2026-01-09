Agentes federales de inmigración disparan e hieren a dos personas en Portland

Agentes federales de inmigración dispararon e hirieron a dos personas fuera de un hospital en Portland, Oregon, el jueves, un día después de que un agente disparara y matara a una conductora en Minnesota, informaron las autoridades.

La oficina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Portland dijo que investiga un “tiroteo en el que estuvo involucrado un agente” ocurrido alrededor de las 2:15 p.m. Según la Policía de Portland, los agentes respondieron inicialmente a un reporte de disparos cerca de un hospital.

Minutos después, la policía recibió información de que un hombre que había sido baleado pedía ayuda en otra zona, a un par de millas de distancia. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a dos personas con aparentes heridas de bala. La policía determinó que resultaron heridas en el tiroteo con agentes federales.

No se conocía de inmediato la condición de los heridos. La presidenta del Concejo Municipal, Elana Pirtle-Guiney, dijo durante una reunión del concejo de la ciudad que el tiroteo del jueves ocurrió en la parte este de la ciudad y que dos residentes de Portland resultaron heridos.

“Hasta donde sabemos, ambas personas siguen con vida y esperamos recibir actualizaciones más positivas a lo largo de la tarde”, dijo.

El tiroteo ocurrió un día después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y matara a una mujer en Minnesota. El hecho aumentó las tensiones en una ciudad que desde hace tiempo mantiene una relación conflictiva con el presidente Donald Trump, incluida la reciente y fallida intención de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la ciudad.

La Policía de Portland acordonó tanto la escena del tiroteo como el área donde fueron halladas las personas heridas, mientras continúa la investigación.

“Todavía estamos en las primeras etapas de este incidente”, dijo el jefe Bob Day. “Entendemos la emoción y la tensión elevadas que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero le pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para conocer más detalles”.

El alcalde de Portland, Keith Wilson, y el concejo municipal pidieron a ICE que ponga fin a todas sus operaciones en la ciudad más grande de Oregon hasta que concluya una investigación completa.

“Estamos unidos como funcionarios electos al decir que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se erosionan las protecciones constitucionales y aumenta el derramamiento de sangre”, señaló un comunicado conjunto. “Portland no es un ‘campo de entrenamiento’ para agentes militarizados, y la ‘fuerza total’ que amenaza la administración tiene consecuencias mortales”.

Los funcionarios municipales afirmaron que “la militarización federal socava una seguridad pública eficaz y basada en la comunidad, y va en contra de los valores que definen a nuestra región. Utilizaremos todas las herramientas legales y legislativas disponibles para proteger los derechos civiles y humanos de nuestros residentes”.

También exhortaron a los residentes a manifestarse con “calma y propósito durante este momento difícil”.

“Respondemos con claridad, unidad y un compromiso con la justicia”, añadió el comunicado. “Debemos mantenernos unidos para proteger a Portland”.

El senador Jeff Merkley, demócrata por Oregon, instó a cualquier manifestante a mantenerse pacífico.