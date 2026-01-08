Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escuelas de Minneapolis suspenden clases en medio de tensiones tras muerte de mujer por ICE

El sector de educación pública anunció que tomó la medida por “preocupaciones de seguridad”

8 de enero de 2026 - 3:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Escuelas de Minneapolis suspenden clases en medio de tensiones tras muerte de mujer por ICE. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las escuelas públicas de Minneapolis (Minnesota) han suspendido las clases este jueves y el viernes por “preocupaciones de seguridad” en medio de la crispación que vive esa ciudad, un día después de la muerte a tiros de una mujer por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

RELACIONADAS

“Por extrema precaución, no habrá clases el jueves 8 de enero ni el viernes 9 de enero debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con los incidentes ocurridos en distintos puntos de la ciudad”, anunciaron los responsables del sector de educación pública en la urbe del medio oeste estadounidense.

La decisión de suspender las clases fue anunciada horas después de que la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good falleciera tras recibir disparos de un agente del ICE este miércoles, durante el incremento en las redadas migratorias como parte de una campaña del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en la ciudad.

La muerte de Good impactó a la ciudad, escenario de las masivas protestas en 2020 por la muerte de George Floyd a manos de un policía, y provocó que miles de personas se reunieran en la calle donde perdió la vida para rendirle homenaje. Las concentraciones continúan esta mañana en el lugar.

Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Se observa sangre en el espaldar de un vehículo en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Paramédicos trasladan a una persona en camilla de la escena de un tiroteo en Minneapolis.
1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann

Este jueves, en Mineápolis y la vecina St. Paul crece la tensión mientras decenas de manifestantes se reúnen frente a instalaciones federales para protestar a gritos de ‘¡Fuera ICE!’ y ¡Justicia!

En su comunicado, la dirección de Escuelas Públicas de Mineápolis precisó que “todos los programas, actividades, eventos deportivos y clases de Educación Comunitaria”, incluyendo la educación para adultos “serán cancelados” durante el jueves y el viernes.

La entidad no precisó si planean extender la medida hasta la semana próxima.

Tags
Breaking NewsMinnesotaICE-HSIDonald TrumpGeorge Floyd
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: