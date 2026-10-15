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Al menos dos heridos y un atacante muerto en tiroteo escolar en Oregon

Por ahora, se desconoce el estado de salud de las personas afectadas

15 de octubre de 2026 - 5:56 PM

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Por Servicios combinados

Al menos dos personas fueron hospitalizadas el jueves tras un tiroteo en una escuela primaria en Bend, Oregon, y el autor de los disparos ha fallecido, según informaron las autoridades.

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“Por el momento no tenemos una cifra exacta. Sabemos que hay niños entre las víctimas”, señaló Sheila Miller, jefa de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend.

Miller indicó que las autoridades recibieron una llamada a las 12:59 p.m. informando sobre un disparo efectuado contra un vehículo en el exterior de la escuela primaria Silver Rail, y que llegaron al lugar pocos minutos después.

El sospechoso recibió un disparo poco tiempo después; sin embargo, Miller aclaró que no sabía si fue a manos de la policía o de un testigo presente en el lugar.

Por ahora, se desconoce el estado de salud de las personas heridas.

Según NBC News, la primera llamada al 911 indicó que un hombre desconocido disparó al interior de un carro. En el próximo minuto, varias llamadas entraron al sistema de emergencias reportando que una persona había entrado a la escuela y comenzado a disparar. Luego, una alerta se le envió a todos los agentes de ley cercanos a la zona y en unos tres minutos se presentaron oficiales de la Policía de Bend.

Momentos después, oficiales avisaron que el sospechoso recibió impactos de bala, posiblemente provenientes de una persona en la escena, y murió en el acto. Aunque dos personas fueron llevadas al hospital, y que entre las víctimas hay niños, aunque no se aclaró si se trataba de muertes o más heridos.

El superintendente escolar de la zona emitió las siguientes expresiones: “Estamos impactados y con corazones rotos por esta tragedia sin sentido. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor por el que pasa nuestra comunidad”.

La escuela primaria Silver Rail fue puesta bajo confinamiento, informó el distrito escolar de Bend-La Pine a través de Facebook.

En este momento estamos recorriendo el centro educativo, salón por salón, para evacuar a todas las personas que se encuentran allí. Es el tipo de situación que jamás querríamos ver en Bend. Es devastador”, dijo Miller, haciendo una pausa para contener sus emociones.

La escuela, ubicada en Bend, Oregón —a más de 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Portland—, contaba con 459 alumnos matriculados el año pasado, según datos del Departamento de Educación de Oregón. El centro atiende a estudiantes desde el nivel de preescolar hasta el quinto grado.

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