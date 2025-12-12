Así serán las nuevas monedas que conmemorarán el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos

La Casa de la Moneda de Estados Unidos desveló los diseños de las monedas que conmemorarán el 250 aniversario de la independencia estadounidense el próximo año. En ellas aparecen los documentos fundacionales y la Guerra de la Independencia, pero de momento no el presidente Donald Trump, pese a la presión de algunos de sus aliados para que su rostro aparezca en una moneda.

La Fábrica de la Moneda abandonó los diseños desarrollados durante la presidencia de Joe Biden que destacaban el sufragio femenino y los avances en materia de derechos civiles, favoreciendo las representaciones clásicas de América frente al progreso hacia una sociedad más inclusiva.

El año que viene está prevista una serie de celebraciones bajo el lema America 250, que conmemoran el aniversario de la aprobación de la Declaración de Independencia. Todas las monedas estadounidenses muestran el año en que fueron acuñadas, pero las que se fabriquen el año que viene mostrarán también 1776.

Trump, al menos por ahora, no se va a llevar una moneda

No se ha publicado ningún diseño para una moneda de $1, aunque el Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, cuyas funciones incluyen la supervisión de la Casa de la Moneda, servir de enlace con la Reserva Federal y supervisar la Oficina de Política del Consumidor del Tesoro, confirmó en octubre que se estaba trabajando en una moneda con Trump. Un borrador del diseño mostraba el perfil de Trump en el lado de las “cabezas”, conocido como anverso, y en el reverso, una representación de Trump levantando el puño tras su intento de asesinato, Las palabras “FIGHT FIGHT FIGHT” aparecen a lo largo de la parte superior.

Por ley, los presidentes no pueden aparecer en las monedas hasta dos años después de su muerte, pero algunos defensores de una moneda de Trump creen que puede haber una laguna en la ley que autoriza al Tesoro a acuñar monedas especiales para el 250 aniversario de la nación.

Ni la Fábrica de la Moneda ni el Departamento del Tesoro respondieron a la pregunta de si todavía está prevista una moneda de Trump.

Los nuevos diseños representan la América clásica.

Los nuevos diseños sólo aparecerán en las monedas acuñadas en 2026, y las imágenes actuales volverán al año siguiente.

Circularán la moneda de cinco centavos, la de diez centavos y las cinco versiones del cuarto de dólar, mientras que el penique y el medio dólar se venderán como objetos de colección.

Se han previsto cinco versiones de la moneda, que representan el Mayflower Compact, la Guerra de la Independencia, la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos y el Discurso de Gettysburg.

La moneda de diez centavos mostrará una representación de la Libertad, una mujer simbólica que se enfrenta a la tiranía de la monarquía británica, y un águila con flechas en las garras que representa la lucha de Estados Unidos por la independencia.

El níquel conmemorativo es esencialmente el mismo que el rediseño más reciente del níquel, en 2006, pero incluye dos fechas en el lado de la cabeza en lugar de una, 1776 y 2026.

Están previstas dos monedas de colección.

Una moneda de medio dólar muestra el rostro de la Estatua de la Libertad en una de sus caras. La otra muestra a la Estatua pasando la antorcha a lo que parece ser la mano de un niño, simbolizando el traspaso a la siguiente generación.

El penique es esencialmente el mismo que el que está en circulación, que se dejó de fabricar a principios de este año y sólo se producirá como pieza de colección con dos fechas.

No se han comunicado los precios de las monedas de colección. La Fábrica de Moneda vende en su sitio web una gran variedad de monedas que no circulan, con una amplia gama de precios que reflejan su rareza.

En honor del 250 aniversario de la fundación del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, por ejemplo, una moneda conmemorativa de medio dólar está disponible por 61 dólares, mientras que una moneda de oro conmemorativa de $5 se vende por $1,262. Se acuñarán hasta 750,000 ejemplares de la primera, pero no más de 50,000 de la segunda.

Los diseños abandonados

El Congreso autorizó las monedas conmemorativas en 2021. Durante el gobierno de Biden, la Fábrica de la Moneda trabajó con un comité asesor de ciudadanos para proponer diseños que representaran la Declaración de Independencia, la Constitución, el abolicionismo, el sufragio y los derechos civiles.

Estos diseños incluían representaciones del abolicionista Frederick Douglass y de Ruby Bridges, que fue escoltada a la escuela por la Guardia Nacional a la edad de 6 años en medio de la oposición a la integración racial en las escuelas públicas.