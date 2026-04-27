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Atención: los CDC detectan salmonela resistente a antibióticos en brote ligado a aves de corral

Las autoridades sanitarias federales informan de 34 casos en 13 estados, muchas de las víctimas son niños de corta edad

27 de abril de 2026 - 5:23 PM

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Las aves de corral son pollos, patos, ocas y pavos. (alexis.cedeno)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos 34 personas de 13 estados han contraído salmonelosis por contacto con aves de corral, algunas de ellas con infecciones resistentes a antibióticos comunes, según informaron las autoridades sanitarias federales.

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Las aves de corral son pollos, patos, ocas y pavos. Estos animales pueden ser portadores de gérmenes, como la salmonela, que pueden enfermar a las personas.

Las enfermedades se registraron entre el 26 de febrero y el 31 de marzo, e incluyen a 13 personas hospitalizadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). (CDC, en inglés). Las edades de los enfermos oscilan entre 1 y 78 años, pero más del 40% son niños menores de 5 años, según informaron los CDC la semana pasada.

Se han notificado casos de personas enfermas en Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Maine, Michigan, Misisipi, Nuevo Hampshire, Ohio, Tennessee, Wisconsin y Virginia Occidental. Pero es posible que haya más enfermos en más estados, añadieron los funcionarios de los CDC.

De las personas enfermas entrevistadas, casi el 80% declaró haber estado en contacto con aves de corral. De las personas entrevistadas que tenían aves de corral, más del 90% habían obtenido los animales desde enero. Las personas obtuvieron las aves de corral de diversos lugares, incluidas tiendas de venta al por menor de productos agrícolas. Las autoridades sanitarias están investigando la procedencia de los animales.

Las bacterias de las muestras de 34 personas mostraron que podían ser resistentes al menos a un fármaco utilizado para tratar las infecciones por salmonela. Algunas de ellas también podrían ser resistentes a otros cuatro antibióticos comunes. Las infecciones que no pueden tratarse con antibióticos pueden provocar enfermedades graves o la muerte.

Los CDC han investigado múltiples brotes de salmonela relacionados con aves de corral en los últimos años. En 2025, un brote enfermó a más de 500 personas en 48 estados, con 125 hospitalizados y dos muertos.

Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados son los más propensos a enfermar por estos gérmenes. La mejor forma de prevenir la enfermedad es lavarse las manos después de manipular aves de corral, sus alimentos o artículos de su entorno. Según los CDC, hay que evitar besar o acurrucarse con las aves de corral.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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SalmonelaCentros de Control y Prevención de EnfermedadesBreaking News
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