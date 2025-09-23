Aumentan los casos de ‘bacteria de pesadilla’ en Estados Unidos

Washington — Las tasas de infección por las llamadas “bacterias de pesadilla” resistentes a los medicamentos aumentaron casi un 70% entre 2019 y 2023, según un nuevo informe de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los investigadores de los CDC escribieron en un artículo publicado el lunes en la revista Annals of Internal Medicine que las bacterias difíciles de tratar debido al llamado gen NDM fueron las que impulsaron principalmente el aumento. Solo dos antibióticos funcionan contra esas infecciones, y los medicamentos son caros y deben administrarse por vía intravenosa, dijeron los investigadores.

Las bacterias con el gen alguna vez se consideraron exóticas, vinculadas a un pequeño número de pacientes que recibieron atención médica en el extranjero. Aunque las cifras aún son pequeñas, la tasa de casos en Estados Unidos se multiplicó por más de cinco en los últimos años, informaron los investigadores.

“El aumento de los NDM en Estados Unidos es un grave peligro y muy preocupante”, dijo David Weiss, investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Emory, en un correo electrónico.

Es probable que muchas personas sean portadoras no reconocidas de la bacteria resistente a los medicamentos, lo que podría conducir a la propagación en la comunidad, dijeron los científicos de los CDC.

Eso puede ocurrir en los consultorios médicos de todo el país, ya que las infecciones que durante mucho tiempo se consideraron rutinarias y fáciles de tratar, como las infecciones del tracto urinario, podrían convertirse en problemas crónicos, dijo la doctora Maroya Walters, una de las autoras del informe.

La resistencia a los antimicrobianos se produce cuando los gérmenes, como las bacterias y los hongos, adquieren la capacidad de combatir los medicamentos diseñados para matarlos. El uso indebido de antibióticos fue una de las principales razones del aumento: las recetas inacabadas o innecesarias que no mataron los gérmenes los hicieron más fuertes.

En los últimos años, los CDC han llamado la atención sobre las “bacterias de pesadilla” resistentes a una amplia gama de antibióticos. Eso incluye los carbapenems, una clase de antibióticos considerados como último recurso para el tratamiento de infecciones graves.

Los investigadores obtuvieron datos de 29 estados que realizan las pruebas y la notificación necesarias de bacterias resistentes a los carbapenems.

Contaron 4,341 casos de infecciones bacterianas resistentes a los carbapenems de esos estados en 2023, y 1,831 de ellos eran de la variedad NDM. Los investigadores no dijeron cuántas de las personas infectadas murieron.

La tasa de infecciones resistentes a los carbapenems aumentó de poco menos de 2 por cada 100,000 personas en 2019 a más de 3 por cada 100,000 en 2023, un aumento del 69%. Pero la tasa de casos de NDM aumentó de alrededor de 0.25 a aproximadamente 1.35, un aumento del 460%, dijeron los autores.

Un investigador no involucrado en el estudio dijo que el aumento probablemente esté relacionado con la pandemia de COVID-19.

“Sabemos que hubo un gran aumento en el uso de antibióticos durante la pandemia, por lo que es probable que esto se refleje en el aumento de la resistencia a los medicamentos”, dijo el doctor Jason Burnham, investigador de la Universidad de Washington, en un correo electrónico.

El recuento de los CDC es solo una imagen parcial.

Muchos estados no están probando e informando completamente los casos. Incluso en los estados que lo hacen, los casos tienden a ser entre pacientes hospitalizados lo suficientemente enfermos como para justificar pruebas especiales. Muchos hospitales tampoco pueden realizar las pruebas necesarias para detectar ciertas formas de resistencia genética.

Los investigadores de los CDC no tenían datos de algunos de los estados más poblados, incluidos California, Florida, Nueva York y Texas, lo que significa que el número absoluto de infecciones en Estados Unidos “definitivamente está subestimado”, dijo Burnham.