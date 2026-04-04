Avanzan los esfuerzos para contener voraz incendio forestal al sur de California

Riverside, California- Las cuadrillas avanzaron el sábado en la lucha contra un incendio forestal humeante en el sur de California que estalló un día antes y provocó evacuaciones obligatorias.

El incendio de Springs, que abarca unos 16 km2 en el condado de Riverside, a unos 103 kilómetros al este de Los Ángeles, estaba contenido en al menos un 45% el sábado, según informó un portavoz del cuerpo de bomberos. El viernes estaba contenido en un 25%.

Aunque se preveían rachas de hasta 72 km/h para el sábado, Terra Fernández, especialista en información de seguridad pública del Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, dijo que los vientos se habían “disipado un poco” desde el viernes, ayudando a los esfuerzos de los equipos de bomberos.

“Nos sentimos confiados. Los vientos han amainado, lo que nos ayuda a avanzar más”, declaró. Fernández también reconoció los esfuerzos para construir y reforzar las líneas de contención alrededor del perímetro del incendio.

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“Tenemos senderos ecuestres naturales alrededor de donde están muchas de las estructuras y eso ayuda a nuestros bomberos a hacer el acceso”, dijo. “Y el aumento de la humedad esta tarde también ayudará”.

Equipos de la compañía eléctrica trabajan para restablecer el suministro eléctrico en una zona afectada por el incendio Springs en Moreno Valley, California, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

Hasta el momento, ninguna estructura ha resultado dañada o destruida, dijo Fernández.

A primera hora del sábado, los equipos empezaron a lanzar agua y retardante por aire alrededor del incendio. Alrededor de 260 personas están luchando contra el fuego, incluidos equipos de toda la región que están construyendo y reforzando las líneas de contención y tendiendo mangueras, dijo.

Menos de una docena de zonas del condado seguían bajo órdenes de evacuación obligatoria, mientras que en otras partes del condado se levantaron las advertencias de evacuación. No se supo de inmediato cuántos hogares se vieron afectados por las órdenes.