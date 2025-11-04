Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
78°despejado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avión de UPS se estrella durante despegue de aeropuerto de Kentucky

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó en redes sociales que hay personas heridas

4 de noviembre de 2025 - 7:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una columna de fuego y humo se levanta cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville luego de informes de un desplome de una aeronave, el martes 4 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. (Jon Cherry)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Louisville, Kentucky— Un avión de UPS se estrelló durante el despegue del aeropuerto en Louisville, Kentucky, provocando un enorme incendio en tierra, informaron las autoridades el martes.

RELACIONADAS

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) señaló que el avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, de Louisville, con destino a Honolulu.

La policía había respondido a reportes del desplome de una aeronave cerca del aeropuerto.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó en redes sociales que hay personas heridas.

Fotografías que circulan en redes sociales mostraban una gran columna de humo negro que se elevaba cerca del aeropuerto.

La policía de Louisville señaló en la red social X que había un incendio y escombros, y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona.

Los Servicios de Emergencia de la Zona Metropolitana de Louisville informó que se extendió una orden de resguardarse en interiores a todas las áreas ubicadas al norte del aeropuerto, hasta el río Ohio.

Una cadena de televisión transmitió un video en el que se podía ver enorme sendero de llamas y una columna de humo que se extendía desde un estacionamiento mientras los camiones de bomberos intentaban apagar el fuego.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11, propiedad de UPS fue fabricado en 1991.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó en X que está al tanto de los informes.

“Los socorristas están en el lugar, y compartiremos más información a medida que esté disponible”, afirmó. “Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto daremos más información”.

Tags
Breaking NewsAccidente de avionesKentuckyAdministración Federal de Aviación (FAA)UPSHeridos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: