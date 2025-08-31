Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
31 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Chicago desafía plan de Donald Trump que aumenta presencia de agentes federales en la ciudad

El alcalde de la ciudad de los vientos se opuso el sábado al destacamento de tropas en su jurisdicción

31 de agosto de 2025 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó como "fuera de control" la orden del presidente de aumentar la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El alcalde de Chicago se opuso el sábado al plan del gobierno del presidente Donald Trump, que calificó de “fuera de control”, que aumenta la presencia de agentes federales en la tercera ciudad más grande del país, lo cual podría ocurrir en cuestión de días.

RELACIONADAS

El Departamento de Policía de Chicago tendrá prohibido ayudar a las autoridades federales con la aplicación de la ley de inmigración civil o cualquier patrullaje, control de tráfico y revisiones en puntos de control relacionados durante el incremento de acciones, según una orden ejecutiva firmada por el alcalde Brandon Johnson.

El alcalde instruyó a todos los departamentos de la ciudad a proteger los derechos constitucionales de los residentes de Chicago “ante la posibilidad de un despliegue inminente de inmigración militarizada o de la Guardia Nacional por parte del gobierno federal”.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa sobre los agentes federales que supuestamente están “siguiendo órdenes”, Johnson respondió: “Sí, y yo no sigo órdenes del gobierno federal”.

Johnson también prohibió a la policía de Chicago usar mascarillas para ocultar sus identidades, como la mayoría de los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han adoptado desde que Trump asumió el cargo este año.

El aumento de la presencia federal en Chicago podría comenzar tan pronto como el 5 de septiembre y durar alrededor de 30 días, según dos funcionarios federales que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes que no se habían hecho públicos.

Se observa a un manifestante mientras dos taxis Waymo se incendian cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles.Un manifestante ondea una bandera de México mientras un taxi Waymo se incendia cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles.Un manifestante recibe ayuda durante una protesta luego de que las autoridades federales de inmigración detuvieron a decenas de personas durante un operativo el día anterior, el sábado 7 de junio de 2025, en Paramount, California. (AP Foto/Eric Thayer)
1 / 22 | FOTOS: Manifestantes y Guardia Nacional se enfrentan en Los Ángeles luego de las redadas de inmigración . Se observa a un manifestante mientras dos taxis Waymo se incendian cerca del Centro de Detención Metropolitano del centro de Los Ángeles. - Jae C. Hong

Los funcionarios describieron la represión de la inmigración no autorizada como parte de un esfuerzo mayor para expandir la presencia de las fuerzas del orden federales en las principales ciudades dirigidas por demócratas, como se hizo en verano en Los Ángeles.

El sábado, Trump comentó sobre el crimen en Chicago y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, en su sitio Truth Social.

“Seis personas fueron asesinadas y 24 personas fueron baleadas en Chicago el fin de semana pasado, y JB Pritzker, el débil y patético gobernador de Illinois, acaba de decir que no necesita ayuda para prevenir el CRIMEN. ¡Está LOCO! ¡Más le vale arreglarlo, RÁPIDO, o vamos a ir! MAGA. Presidente DJT".

A diferencia de la reciente toma de control federal de la policía en Washington, D.C., se espera que la operación en Chicago no dependa de la Guardia Nacional o el ejército y se enfoque exclusivamente en la inmigración irregular en lugar de ser presentada como parte de una campaña amplia contra el crimen, dijeron los funcionarios.

Chicago alberga una gran población inmigrante, y tanto la ciudad como el estado de Illinois tienen algunas de las reglas más estrictas del país contra la cooperación con los esfuerzos federales de aplicación de la ley de inmigración. Eso a menudo ha puesto a la ciudad y al estado en desacuerdo con la agenda de deportación masiva de Trump.

La orden de Johnson se basa en la postura de larga data de la ciudad, afirmando que ni las autoridades de Chicago ni de Illinois han buscado o sido consultadas sobre la presencia federal, y exigien que Trump retire esos planes.

Guardia Nacional patrulla en Washington D.C. con el Capitolio de fondo.
Guardia Nacional patrulla en Washington D.C. con el Capitolio de fondo. (Jacquelyn Martin)

Johnson tuvo palabras duras para Trump durante su conferencia de prensa, acusando al presidente de “comportarse fuera de los límites de la Constitución” y de buscar una presencia federal en ciudades demócratas como represalia contra sus rivales políticos.

“Es imprudente y está fuera de control”, dijo Johnson. “Es la mayor amenaza para nuestra democracia que hemos experimentado en la historia de nuestro país”.

En respuesta, la Casa Blanca insistió en que la posible llegada masiva de agentes federales se trataba de “reprimir el crimen”.

“Si estos demócratas se enfocaran en solucionar el crimen en sus propias ciudades en lugar de hacer actos publicitarios para criticar al presidente, sus comunidades serían mucho más seguras”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un correo electrónico el sábado.

Tags
Breaking NewsChicagoDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: