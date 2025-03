Comediante que llamó a Puerto Rico “basura flotante” consigue contrato con Netflix

1 / 5 | Imágenes del momento en que Tony Hinchcliffe describe a Puerto Rico como “basura flotante”. El comediante Tony Hinchcliffe, quien participó el domingo, 27 de octubre, del evento de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, describió a Puerto Rico como una “basura flotante”. - The Associated Press

“Este chiste no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña” , dijo en ese entonces Danielle Alvarez, asesora principal de la campaña, a ABC News.

“Esta gente no tiene sentido del humor. Es salvaje que un candidato a la vicepresidencia saque tiempo de su ‘apretada agenda’ para analizar un chiste sacado de contexto para hacerlo parecer racista. Me encanta Puerto Rico y veraneo allí. Me burlé de todo el mundo... mira todo el set. Soy un comediante Tim (Walz)... tal vez sea hora de cambiarte el tampón”, afirmó el comediante luego de la ola de críticas en su contra y apuntando sus comentarios al entonces.