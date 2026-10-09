Crece la polémica: el Pentágono mantiene sus planes de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan

El Pentágono confirmó este viernes que, pese a la polémica, planea seguir adelante con la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas, según dijo un funcionario del organismo a EFE.

El Departamento de Guerra estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de que las “ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante” y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.

Preguntado por EFE, el funcionario del Pentágono se limitó a confirmar el anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó la víspera que permitirá que el público vea la ejecución del excomandante del Ejército, prevista para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles.

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“El secretario tiene razón. Se transmitirá en vivo. Más adelante se darán a conocer los detalles”, afirmó el funcionario en el breve mensaje.

No queda claro aún si habrá espectadores en la base o si se dispondrá algún otro mecanismo de acceso.

Aprobada por el presidente Donald Trump a recomendación de Hegseth, la de Hasan será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961.

Activistas de Derechos Humanos y varias personalidades se han pronunciado en contra del anuncio, entre ellos el senador republicano Tom Tillis, que calificó de “repugnante” la transmisión en vivo de la ejecución.