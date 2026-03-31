De las olas a la inmortalidad: muere Sugar, la primera perra del Salón de la Fama del Surf

California - Sugar The Surfing Dog, la primera perra incluida en el Salón de la Fama de los Surfistas, que pasó sus días fuera del agua consolando a veteranos como perro de terapia dedicado, murió el lunes después de luchar contra el cáncer.

La perra de 16 años rescatada en Huntington Beach, California, que fue cinco veces campeona del mundo de surf canino, murió “en los brazos de su papá”, decía un post en su Instagram.

“Ella vivió para poner sonrisas en las caras, voluntario, para enviarlo !! para cambiar el surf perro para siempre !!! gracias por amar a Sugar”, decía el post. “Adiós mi Sugar, no puedo creer al escribir esto .. te voy a extrañar tanto”.

Sugar fue encontrada en la calle y, con los años, su amor por las olas y su talento natural llevaron el surf canino a nuevas cotas.

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Vestida con un chaleco salvavidas, los espectadores observaban asombrados a la peluda canina blanca que, en equilibrio sobre su tabla de surf, cabalgaba ola tras ola de vuelta a la orilla, unas veces con su dueño, Ryan Rustan, a su lado y otras completamente sola.

En 2024, las huellas de su pata se unieron a las de las manos y los pies de muchos otros surfistas de renombre inmortalizadas en hormigón en Huntington Beach, cuando fue incluida en el Salón de la Fama.

“Esto es increíble. Los sueños se hacen realidad incluso para un perro surfista y tipos como yo”, declaró Rustan en la ceremonia.