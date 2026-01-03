Delta Force, la furtiva unidad de operaciones especiales que capturó a Nicolás Maduro

Washington - Delta Force, unidad de operaciones especiales estadounidense aerotransportada del Ejército con un largo historial de actuaciones centradas en objetivos de alta prioridad, parece estar detrás de la furtiva operación para capturar en Venezuela al presidente, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores.

Aunque se sabe muy poco aún sobre el operativo y el propio presidente estadounidense, Donald Trump, se ha negado a confirmar si fue o no este cuerpo el encargado de la aprehensión de Maduro y Flores, la cadena CBS ha asegurado que la misión llevaba la firma de los Delta Force y del Regimiento 160 de Operaciones Especiales de Aviación.

Los medios han apuntado a que sobre los cielos de Caracas y otros puntos circundantes que fueron atacados hoy sobrevolaron helicópteros de ataque Apache y también los Chinook, helicópteros que Delta Force emplea habitualmente como transporte.

Trump ha mencionado que la operación se realizó “con precisión milimétrica” y que la unidad construyó una réplica exacta de la residencia en la que entraron a capturar al presidente venezolano y la primera dama.

PUBLICIDAD

Todo ello se corresponde con el modo de operar de los Delta Force, que adquieren aptitudes de tiro de gran precisión, y habilidades de demolición, vigilancia, espionaje o para ejercer de guardaespaldas de alto nivel.

El Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales-Delta, su denominación oficial, se fundó en 1977 inspirado en el Servicio Aéreo Especial (SAS) del ejército británico y con el objetivo de participar en acciones antiterroristas.

Tras el revés de su primera misión, un intento por rescatar en abril de 1980 al personal de la embajada estadounidense de Teherán que fracasó debido a que varios helicópteros se averiaron, se creó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que estudia requisitos previos de misiones especiales para garantizar la interoperabilidad y que es desde entonces el mando a cargo de Delta Force.

La unidad, acuartelada en Fort Bragg, realiza operativos de reconocimiento, contraterrorismo, rescate de rehenes o ejecuta acciones directas, que son ataques militares de corta duración, y se centra normalmente en objetivos de alta prioridad, una terminología que se usa tanto para activos como para personas y que el Ejército estadounidense ha aplicado a figuras como Osama Bin Laden.

Aunque casi toda la información sobre Delta Force es “altamente clasificada” se cree que está compuesta por al menos una decena de escuadrones con varios cientos de efectivos.

A lo largo de su historia este cuerpo ha participado en operaciones enmarcadas en la invasión de la isla de Granada en 1983, apoyó a los contras en Nicaragua, ayudó a capturar al entonces presidente Manuel Noriega en Panamá en enero de 1990 o colaboraron en diferentes operaciones en Afganistán e Irak después del 11-S y también participaron en el asesinato de Abu Bakr al Bagdadi.

PUBLICIDAD

Miembros de Delta Force se encontraban además entre la tripulación los helicópteros derribados durante la batalla de Mogadiscio de 1993, episodio que inspiró la película ‘Black Hawk Down’.