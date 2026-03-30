Descubren artefactos del KKK en oficina del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi

Un cuaderno con actas de reuniones y un libro de contabilidad son algunos de los objetos relacionados con el Ku Klux Klan que el gobierno del estado de Mississippi ha descubierto durante el vaciado de una oficina, lo que ofrece nuevas pistas sobre el violento grupo supremacista blanco, conocido por su secretismo y sus vínculos con las fuerzas del orden.

Todos los objetos han sido transferidos al Departamento de Archivos e Historia de Mississippi. Los funcionarios afirman que se tardarán meses en procesar todos los materiales.

Pueden servir de recordatorio de la historia del Ku Klux Klan en el estado y poner de relieve la importancia de preservar la historia para que no se repita, según los defensores de los derechos civiles de los negros.

“Me alegro de que estas historias salgan a la luz, porque fue un auténtico suplicio”, afirmó Charles Taylor, director ejecutivo de la Conferencia Estatal de Mississippi de la NAACP.

El Departamento de Seguridad Pública de Mississippi reveló la semana pasada el hallazgo de varios objetos del KKK mientras preparaba su traslado a una nueva sede. En el interior de una maleta se encontró un manual de los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan, estatutos del Ku Klux Klan, una túnica del Ku Klux Klan, material de reclutamiento del Ku Klux Klan, propaganda como el folleto “La fea verdad sobre Martin Luther King”, notas de reuniones, libros de contabilidad y una lista de miembros que pagaban y no pagaban sus cuotas.

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Funcionarios del Departamento de Archivos e Historia afirmaron que no se arredran ante el descubrimiento.

“Los patrulleros de carretera y los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Misisipi han trabajado durante décadas con nuestros socios de las fuerzas del orden federales para arrojar luz sobre la oscuridad en la que grupos como el Ku Klux Klan decidieron actuar”, declaró Sean Tindell, Comisario del Departamento de Seguridad Pública. “Al preservar estos artefactos y arrojar luz sobre tales organizaciones, ayudamos a garantizar que las generaciones futuras nunca se dejen llevar por semejante odio”.

Formado pocos meses después del final de la Guerra Civil por seis antiguos oficiales confederados, el Ku Klux Klan parecía al principio más una fraternidad universitaria con togas ceremoniales y extraños títulos para sus oficiales. Pero empezaron a aterrorizar a los ciudadanos negros liberados. El Congreso ilegalizó el Klan en 1871, pero resurgió durante la Primera Guerra Mundial. Con la promulgación de las leyes Jim Crow en el Sur, la presencia del Klan aumentó. En la década de 1960, el Klan era responsable de linchamientos, incendios de iglesias y otros ataques, según Taylor.

En 1964, miembros del Ku Klux Klan secuestraron y asesinaron a tres trabajadores de los derechos civiles en lo que se conoció como los “asesinatos de Mississippi Burning”. El Klan también bombardeó la única sinagoga del estado en 1967. Un pirómano prendió fuego a la misma sinagoga en enero.

Taylor afirma que los artefactos recién encontrados nos recuerdan que no fue hace tanto tiempo y subrayan la importancia de garantizar que ningún agente de las fuerzas del orden que preste servicio en la actualidad tenga las mismas creencias que el KKK.

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“Una cosa es poder decir muy claramente que esto estaba aquí, pero estaba en su casa”, dijo Taylor. “La gente estaba estudiando (la propaganda) ya que se suponía que debían proporcionar seguridad a todos los habitantes de Mississippi”.

El Comisario del Departamento de Archivos e Historia, Barry White, afirmó que objetos como los registros administrativos y los estatutos son importantes, ya que el Klan era notoriamente hermético.

“La MDAH agradece al comisario Tindell que haya reconocido la importancia histórica de este material y lo haya transferido a los archivos”, declaró White. “Estos registros darán a los investigadores un acceso más amplio a la documentación que profundiza nuestra comprensión de las actividades del Ku Klux Klan en Mississippi durante la década de 1960”.

Stephanie Johnson-Toliver, presidenta de la Sociedad del Patrimonio Negro del Estado de Washington, que se dedica a archivar la historia negra, dijo que proteger la historia incluso en este contexto es importante.

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