NoticiasEstados Unidos
Donald Trump no tiene previsto dar más declaraciones este sábado sobre el ataque a Irán

Fuentes de la Casa Blanca indicaron que de momento no tiene previsto volver a comparecer

28 de febrero de 2026 - 11:22 AM

Captura de vídeo extraída de la Cuenta de Truth Social del presidente de EE.UU, Donald Trump. (Cuenta de Truth Social del presidente de EE.UU Donald Trump)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene previsto dar este sábado nuevas declaraciones sobre el ataque a gran escala contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel con el objetivo de derrocar al régimen iraní.

RELACIONADAS

Trump dio de madrugada un mensaje a la nación de ocho minutos desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del Gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.

También tuvo una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Post en la que afirmó que la “libertad” de los iraníes es el último objetivo de la operación militar, bautizada por el Pentágono como “Furia Épica”.

Aunque algunos medios publicaron que el presidente tenía previsto dar otro nuevo mensaje durante la mañana del sábado, fuentes de la Casa Blanca indicaron que de momento no tiene previsto volver a comparecer.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí.
1 / 27 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

La agenda oficial de Trump de este sábado solo contempla una cena en Palm Beach con una organización de recaudación de fondos para su movimiento político. El mandatario tiene previsto regresar a Washington el domingo.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosIsraelIrán
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
