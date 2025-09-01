Donald Trump planea impuesto a medicamentos importados: ¿más caros y más escasos?

Washington — El presidente Donald Trump ha aplicado aranceles a productos de casi todos los países del mundo. Se ha dirigido a importaciones específicas, incluidos automóviles, acero y aluminio.

Pero aún no ha terminado. Trump ha prometido imponer fuertes impuestos a las importaciones de productos farmacéuticos, una categoría de productos que en gran medida ha perdonado en su guerra comercial. De hecho, durante décadas, a la mayoría de los medicamentos importados se les ha permitido ingresar a Estados Unidos libres de impuestos.

Eso está empezando a cambiar. Los líderes de Estados Unidos y Europa detallaron recientemente un acuerdo comercial que incluye una tasa arancelaria del 15% sobre algunos productos europeos importados a Estados Unidos, incluidos los productos farmacéuticos. Trump está amenazando con aranceles del 200% más sobre los medicamentos fabricados en otros lugares.

“‘Shock and awe’” es como Maytee Pereira, de la firma de impuestos y consultoría PwC, describe los planes de Trump para los fabricantes de medicamentos. “‘Esta es una industria que está pasando de cero (aranceles) a la posibilidad de un 200%’”.

Trump les ha prometido a los estadounidenses que reducirá los costos de sus medicamentos. Pero imponer aranceles farmacéuticos elevados corre el riesgo de lo contrario y podría interrumpir las complejas cadenas de suministro, expulsar del mercado estadounidense los medicamentos genéricos baratos fabricados en el extranjero y crear escasez.

“‘Un arancel perjudicaría más que nada a los consumidores, ya que sentirían el efecto inflacionario... directamente al pagar las recetas en la farmacia e indirectamente a través de primas de seguro más altas’”, escribió el mes pasado Diederik Stadig, economista de la salud de la firma de servicios financieros ING, en un comentario, y agregó que los hogares de bajos ingresos y los ancianos sentirían el mayor impacto.

La amenaza se produce cuando Trump también presiona a los fabricantes de medicamentos para que bajen los precios en Estados Unidos. Recientemente envió cartas a varias empresas diciéndoles que desarrollen un plan para comenzar a ofrecer aquí los llamados precios de nación más favorecida.

Pero Trump ha dicho que retrasaría los aranceles por un año o un año y medio, dando a las empresas la oportunidad de almacenar medicamentos y trasladar la fabricación a Estados Unidos, algo que algunos ya han comenzado a hacer.

El analista de Leerink Partners, David Risinger, dijo en una nota del 29 de julio que la mayoría de los fabricantes de medicamentos ya han aumentado las importaciones de productos farmacéuticos y pueden tener entre seis y 18 meses de inventario en Estados Unidos.

El analista de Jefferies, David Windley, dijo en una nota de investigación reciente que los aranceles que no entran en vigor hasta la segunda mitad de 2026 pueden no sentirse hasta 2027 o 2028 debido al almacenamiento.

Además, muchos analistas sospechan que Trump se conformará con un arancel mucho más bajo que el 200%. También están esperando para ver si alguna política arancelaria incluye una exención para ciertos productos, como los medicamentos genéricos de bajo margen.

Aún así, dice Stadig, incluso un gravamen del 25% aumentaría gradualmente los precios de los medicamentos en Estados Unidos entre un 10% y un 14% a medida que disminuyan las reservas.

En las últimas décadas, los fabricantes de medicamentos han trasladado muchas operaciones al extranjero, para aprovechar los costos más bajos en China e India y las exenciones fiscales en Irlanda y Suiza. Como resultado, el déficit comercial de Estados Unidos en productos medicinales y farmacéuticos es grande: casi $150,000 millones el año pasado.

La experiencia de COVID-19, cuando los países estaban desesperados por aferrarse a sus propios medicamentos y suministros médicos, subrayó los peligros de depender de países extranjeros en una crisis, especialmente cuando un proveedor clave es el rival geopolítico de Estados Unidos, China.

En abril, la administración comenzó a investigar cómo la importación de medicamentos e ingredientes farmacéuticos afecta la seguridad nacional. La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente ordenar aranceles en aras de la seguridad nacional.

Marta Wosińska, analista de políticas de salud de la Brookings Institution, dice que los aranceles juegan un papel en la seguridad de los suministros médicos de Estados Unidos. Señaló que la administración de Joe Biden gravó con éxito los impuestos a las jeringas extranjeras cuando las importaciones chinas baratas amenazaron con expulsar del negocio a los productores estadounidenses.

Trump tiene ideas más grandes: quiere traer fábricas farmacéuticas de regreso a Estados Unidos, y señala que los medicamentos fabricados en Estados Unidos no enfrentarán sus aranceles.

Los fabricantes de medicamentos ya están invirtiendo en Estados Unidos.

La farmacéutica suiza Roche dijo en abril que invertirá $50,000 millones en la expansión de sus operaciones en Estados Unidos. Johnson & Johnson gastará $55,000 millones dentro de Estados Unidos en los próximos cuatro años. El director ejecutivo, Joaquin Duato, dijo recientemente que la compañía tiene como objetivo suministrar medicamentos para el mercado estadounidense en su totalidad desde sitios ubicados allí.

Pero construir una fábrica farmacéutica en Estados Unidos desde cero es costoso y puede llevar varios años.

Y construir en Estados Unidos no necesariamente protegería a un fabricante de medicamentos de los aranceles de Trump, no si los impuestos se aplicaran a los ingredientes importados utilizados en la medicina. Jacob Jensen, analista de política comercial del American Action Forum, de tendencia derechista, señala que “‘el 97% de los antibióticos, el 92% de los antivirales y el 83% de los medicamentos genéricos más populares contienen al menos un ingrediente activo que se fabrica en el extranjero’”.

“‘La única forma de protegerse verdaderamente de los aranceles sería construir la cadena de suministro de principio a fin en Estados Unidos’”, dijo Pereira.

Las empresas de medicamentos de marca tienen márgenes de beneficio elevados que brindan flexibilidad para realizar inversiones y absorber los costos a medida que comienzan los aranceles de Trump. Los fabricantes de medicamentos genéricos no.

Algunos pueden decidir abandonar el mercado estadounidense en lugar de pagar aranceles. Eso podría resultar perturbador: los genéricos representan el 92% de las recetas de farmacia minorista y por correo de Estados Unidos.

Una pausa en la producción en una fábrica en India hace un par de años provocó una escasez de quimioterapia que interrumpió la atención del cáncer. “‘Esos no son mercados muy resistentes’”, dijo Wosińska de Brookings. “‘Si hay una crisis, es difícil para ellos recuperarse’”.

Ella argumenta que es poco probable que los aranceles por sí solos persuadan a los fabricantes de medicamentos genéricos a construir fábricas en Estados Unidos: probablemente necesitarían financiación gubernamental.