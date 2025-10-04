Donald Trump revive la venta de carbón en terrenos públicos: ¿quién comprará?

Billings - Funcionarios de Estados Unidos celebrarán en los próximos días las mayores ventas de carbón del gobierno en más de una década, ofreciendo 600 millones de toneladas de reservas de propiedad pública junto a minas a cielo abierto en Montana y Wyoming.

Las ventas son una muestra de las ambiciones del presidente Donald Trump para que las empresas extraigan más carbón de terrenos federales y lo quemen para generar electricidad. Sin embargo, la mayoría de las centrales eléctricas abastecidas por esas minas planean dejar de quemar carbón por completo en un plazo de 10 años, según muestra un análisis de datos de Associated Press.

Otras tres minas a punto de ampliarse o de obtener nuevos arrendamientos bajo el mandato de Trump también se enfrentan a una demanda decreciente, ya que las centrales eléctricas utilizan menos carbón y, en algunos casos, cierran, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y de la organización sin ánimo de lucro Global Energy Monitor.

Estas realidades del mercado plantean una pregunta fundamental sobre el impulso de la administración republicana para revivir una industria muy contaminante que lleva mucho tiempo en declive: ¿Quién va a comprar todo ese carbón?

La pregunta se cierne sobre el entusiasta abrazo de la administración al carbón, uno de los principales contribuyentes al cambio climático. También muestra la incertidumbre inherente a la inserción de esas políticas en mercados donde los clientes productores de energía toman decisiones a largo plazo con enormes implicaciones, no sólo para su propia viabilidad, sino para el futuro del planeta, en un panorama político en constante cambio.

Las próximas ventas de arrendamientos en Montana y Wyoming se realizarán en la cuenca del río Powder, donde se encuentran los campos de carbón más productivos de Estados Unidos.

Los funcionarios dicen que seguirán adelante a partir del lunes a pesar del cierre del gobierno. La administración eximió del permiso a los trabajadores que tramitan los permisos y arrendamientos de combustibles fósiles.

El presidente demócrata Joe Biden actuó el año pasado para bloquear futuros arrendamientos de carbón en la región, alegando su potencial para empeorar el cambio climático. La quema del carbón de los dos arrendamientos que se venderán en los próximos días generaría más de 1,000 millones de toneladas de dióxido de carbono que calienta el planeta, según una fórmula del Departamento de Energía.

Trump rechazó el cambio climático como un ‘timo’ durante un discurso pronunciado el 23 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU, una evaluación que le enfrenta a los científicos. Elogió el carbón como ‘hermoso’ y se jactó de la abundancia de suministros estadounidenses, al tiempo que ridiculizaba la energía solar y eólica. Funcionarios de la administración dijeron el miércoles que estaban cancelando $8,000 millones en subvenciones para proyectos de energía limpia en 16 estados ganados por la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

En respuesta a una orden de Trump en su primer día en el cargo en enero, las ventas de arrendamientos de carbón que habían sido archivadas o estancadas fueron revividas y llevadas a la aprobación, con las consideraciones de las emisiones de gases de efecto invernadero desestimadas. Funcionarios de la administración han impulsado las expansiones de las minas de carbón y las ventas de arrendamientos en Utah, Dakota del Norte, Tennessee y Alabama, además de Montana y Wyoming.

El secretario del Interior, Doug Burgum, dijo el lunes que la administración está abriendo más de 52,000 kilómetros cuadrados de terrenos federales a la minería. Esa es un área más grande que New Hampshire y Vermont juntos.

La administración también redujo drásticamente las tasas de regalías para el carbón de terrenos federales, ordenó que una central eléctrica de carbón en Michigan permaneciera abierta más allá de las fechas de jubilación previstas y prometió $625 millones para reacondicionar o modernizar las centrales de carbón en medio de la creciente demanda de electricidad de la inteligencia artificial y los centros de datos.

“Estamos poniendo a los mineros estadounidenses de nuevo a trabajar”, dijo Burgum, flanqueado por mineros del carbón y políticos republicanos. “Tenemos una curva de demanda que se nos viene encima en términos de la demanda de electricidad que está literalmente por las nubes”.

El hallazgo de AP de que las centrales eléctricas abastecidas por minas en terrenos públicos están quemando menos carbón refleja un declive en toda la industria que comenzó en 2007.

Los expertos en energía y los economistas no se sorprendieron. Expresaron dudas de que el carbón volviera a dominar el sector eléctrico. Los funcionarios del Departamento del Interior no respondieron a las preguntas sobre la futura demanda de carbón de terrenos públicos.

Pero se necesitará tiempo para que entre en funcionamiento más electricidad de los proyectos previstos de gas natural y solares. Eso significa que las acciones de Trump podrían dar un impulso a corto plazo al carbón, dijo Umed Paliwal, experto en mercados eléctricos del Lawrence Berkeley National Laboratory.

“Eventualmente el carbón será expulsado del mercado”, dijo Paliwal. “La economía simplemente se comerá la generación de carbón con el tiempo”.

Las ventas de carbón en Montana y Wyoming fueron solicitadas por una empresa propiedad de la Nación Navajo. La Navajo Transitional Energy Co. (NTEC) ha sido uno de los mayores actores de la industria desde que compró varias minas importantes en la cuenca del río Powder durante una subasta de quiebras en 2019. Esas minas abastecen a 34 centrales eléctricas en 19 estados.

Veintiuna de las plantas tienen previsto dejar de quemar carbón en la próxima década. Entre ellas se encuentran las cinco plantas que utilizan carbón de la mina Spring Creek de NTEC en Montana.

En documentos presentados ante funcionarios federales, la empresa dijo que el valor justo de mercado de 167 millones de toneladas de carbón federal junto a la mina Spring Creek era de poco más de $126,000.

Eso es menos de una décima de centavo por tonelada, una fracción de lo que el carbón aportó en su apogeo. En comparación, la última venta de arrendamientos a gran escala en la cuenca del río Powder, también por 167 millones de toneladas de carbón, atrajo una oferta de $35 millones en 2013. Los funcionarios federales rechazaron esa oferta por considerarla demasiado baja.

NTEC dijo que el bajo valor estaba respaldado por revisiones gubernamentales previas que predecían menos compradores de carbón. La empresa dijo que los contribuyentes se beneficiarían en el futuro de las regalías sobre cualquier carbón extraído.

“El mercado del carbón disminuirá significativamente en las próximas dos décadas. Hay menos minas de carbón que amplían sus reservas, hay menos compradores de carbón térmico y hay más restricciones regulatorias”, dijo la empresa.

El miércoles, en el centro de Wyoming, el gobierno venderá 440 millones de toneladas de carbón junto a la mina Antelope de NTEC. Poco más de la mitad de las 29 centrales eléctricas abastecidas por la mina tienen previsto dejar de quemar carbón en 2035.

Entre ellas se encuentra la planta de Rawhide, en el norte de Colorado. Tiene previsto dejar el carbón en 2029, pero seguirá produciendo electricidad con gas natural y 30 megavatios de paneles solares.

La mayor empresa carbonífera de Estados Unidos ha ofrecido una visión más optimista del futuro del carbón. Debido a que las nuevas plantas nucleares y de gas tardan años en entrar en funcionamiento, Peabody Energy sugirió en septiembre que la demanda de carbón en Estados Unidos podría aumentar 250 millones de toneladas anuales, casi un 50% más que los volúmenes actuales.

La proyección de Peabody se basó en la premisa de que las centrales eléctricas existentes pueden quemar más carbón. Esa cantidad, conocida como capacidad de la planta, se redujo a la mitad en los últimos años.

“El carbón estadounidense está claramente en modo de remontada”, dijo el presidente de Peabody, James Grech, en una reciente conferencia telefónica con analistas. “Estados Unidos tiene más energía en sus reservas de carbón que cualquier nación en cualquier fuente de energía”.

Ninguna gran central eléctrica de carbón ha entrado en funcionamiento en Estados Unidos desde 2013. La mayoría de las plantas existentes tienen 40 años o más. El dinero prometido por la administración para reacondicionar las plantas más antiguas no llegará muy lejos, dado que un solo componente de la caldera en una planta puede costar $25 millones para reemplazarlo, dijo Nikhil Kumar, de GridLab, un grupo de consultoría de energía.

Eso nos lleva de vuelta a la pregunta de quién comprará el carbón.