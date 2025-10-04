Opinión
4 de octubre de 2025
79°ligeramente nublado
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal Supremo permite a Donald Trump retirar protecciones a más de 300,000 migrantes venezolanos

En mayo, se revocó una orden preliminar que afectaba a otros 350,000 ciudadanos de ese país

4 de octubre de 2025 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un sitio peligroso para los inmigrantes venezolanos. (AP)
El gobierno republicano de Trump ha avanzado para retirar varias protecciones que han permitido que los inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos, incluyendo el fin del TPS para un total de 600.000 venezolanos.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump retire las protecciones legales a más de 300,000 migrantes venezolanos.

Los jueces emitieron una orden de emergencia, que durará mientras continúe el caso judicial, suspendiendo un fallo de un tribunal inferior emitido por el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco, en el que se determina que el gobierno había cancelado incorrectamente el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. Los tres jueces liberales disintieron.

El gobierno republicano de Trump ha avanzado para retirar varias protecciones que han permitido que los inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos, incluyendo el fin del TPS para un total de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos que recibieron protección en el régimen del expresidente demócrata Joe Biden. El TPS se concede en incrementos de 18 meses.

En mayo, el Tribunal Supremo revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350,000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. El máximo tribunal no dio una explicación en ese momento, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

“La misma decisión que tomamos en mayo es apropiada aquí”, escribió el tribunal el viernes en una orden no firmada.

Algunos migrantes han perdido sus empleos y hogares, mientras que otros han sido detenidos y deportados después de que los jueces intervinieron por primera vez, dijeron al tribunal los abogados de los migrantes.

Manifestantes confrontaron a personal de la Patrulla Fronteriza (ICE) y de la Policía de Los Ángeles durante un segundo día de manifestaciones por la liberación de docenas de inmigrantes detenidos durante durante redadas de ICE. El aire se llenó de gases lacrimógenos y humo en las afueras del sur de Los Ángeles, mientras los enfrentamientos entre autoridades de inmigración y manifestantes se prolongaban por segundo día consecutivo.Desde temprano el sábado, continuaba sientiéndose un ambiente tenso a las afueras del edificio federal, mientras que una multitud intentaba impedir que los agentes se marcharan.
1 / 24 | Disturbios en Los Ángeles: por segundo día manifestantes se enfrentan a agentes de inmigración. Manifestantes confrontaron a personal de la Patrulla Fronteriza (ICE) y de la Policía de Los Ángeles durante un segundo día de manifestaciones por la liberación de docenas de inmigrantes detenidos durante durante redadas de ICE. - Eric Thayer

“Considero la decisión de hoy como otro grave mal uso de nuestro expediente de emergencia”, escribió la jueza Ketanji Brown Jackson. “Disiento porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en los tribunales inferiores mientras hay vidas en juego”.

El Congreso de Estados Unidos creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. La designación puede ser otorgada por el secretario de Seguridad Nacional.

Chen determinó que el Departamento de Seguridad Nacional (NHS, por sus siglas en inglés) actuó “con una prisa sin precedentes y de una manera sin precedentes... con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del estatus de TPS de Venezuela”.

Al negar anteriormente la apelación de emergencia del gobierno de Trump, la jueza Kim Wardlaw escribió para un panel unánime de tres jueces de apelación que Chen determinó que el DHS tomó sus “decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después”.

El procurador general D. John Sauer, el principal abogado del gobierno ante el Tribunal Supremo, argumentó en la nueva presentación judicial que la orden de los jueces emitida en mayo también debería aplicarse al caso actual.

“Este caso es familiar para el tribunal e involucra el fenómeno cada vez más familiar e insostenible de los tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de este Tribunal en el expediente de emergencia”, escribió Sauer.

El resultado, dijo, es que la “nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300,000 extranjeros basándose en teorías legales sin mérito”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
