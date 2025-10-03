Opinión
3 de octubre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela y mata a cuatro personas a bordo

El secretario de Guerra anunció que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa venezolana”

3 de octubre de 2025 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos hundió este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela matando a cuatro personas a bordo a las que acusa de ser “narcoterroristas”. (X / @SecWar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos hundió este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela matando a cuatro personas a bordo a las que acusa de ser “narcoterroristas”.

RELACIONADAS

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la red social X, donde publicó también un vídeo del ataque.

El secretario apuntó que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los estadounidenses.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, agregó.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.El pasado 5 de septiembre, el área del histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. La escalada militar surge luego que el gobierno de Estados Unidos denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forma parte de un esquema de narcotráfico, según un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, con supuestos vínculos al Cartel de los Soles y la organización criminal el Tren de Aragua.
1 / 22 | Siguen los ejercicios militares: imágenes de entrenamientos en la costa de Arroyo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Xavier Araújo

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
