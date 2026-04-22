El búnker subterráneo de la Casa Blanca: la historia detrás del polémico proyecto de Donald Trump

El secretismo que rodea la seguridad de la Casa Blanca hace que sea difícil obtener detalles, pero la pelea judicial del presidente Donald Trump por su salón de baile de $400 millones arroja algo de luz sobre un búnker subterráneo en el lugar que ha tenido un papel en la historia.

El búnker surgió en la lucha judicial de la administración Trump contra el National Trust for Historic Preservation, que impugna el proyecto del salón de baile de 8,400 metros cuadrados (90,000 pies cuadrados). Un tribunal federal de apelaciones permitió la semana pasada al presidente continuar con la construcción del proyecto en el emplazamiento de la antigua Ala Este, que fue demolida el pasado otoño.

El fallo dejó en suspenso la orden de un juez de primera instancia que bloqueaba las obras en la superficie, pero eximía de ellas a las obras destinadas a garantizar la seguridad de la Casa Blanca. La apelación de la administración republicana citaba los materiales que se instalarían para hacer una instalación “fuertemente fortificada”, incluyendo la adición de refugios antiaéreos, instalaciones militares y un centro médico debajo del salón de baile.

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El papel del búnker en la historia presidencial

La historia de un búnker bajo el Ala Este se remonta a la presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuando se instaló un refugio antiaéreo subterráneo en 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Más allá de eso, los detalles están oscurecidos por el secretismo derivado de la preocupación por la seguridad presidencial.

Garrett Graff, historiador y autor especializado en seguridad nacional, afirmó que el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia situado bajo el Ala Este siempre estuvo destinado a un uso a corto plazo.

“El objetivo de la evacuación presidencial y la continuidad de la presidencia es sacar al presidente del lugar donde todo el mundo sabe que está y llevarlo a un lugar donde la gente no sepa dónde está”, dijo Graff.

Entre los vuelos más sonados a un búnker subterráneo de la Casa Blanca figuran los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el Vicepresidente Dick Cheney fue trasladado allí.

Un agente del Servicio Secreto irrumpió en la habitación del Ala Oeste, agarró a Cheney por el cinturón y el hombro y le condujo a un búnker situado bajo la Casa Blanca. “No me dijo: ‘¿Nos vamos?”. dijo Cheney años después a NBC News. “No fue educado al respecto”.

Más recientemente, Trump fue trasladado de urgencia a un búnker de la Casa Blanca en 2020 en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. En ese momento, hubo cánticos de manifestantes en Lafayette Park que podían oírse en el edificio, y los agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden lucharon por controlar a la multitud.

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Por qué un salón de baile es importante para un búnker

Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, escribió en los archivos judiciales que es importante que el proyecto del salón de baile siga adelante para la seguridad de la Casa Blanca.

“Se necesita una estructura de losas y remates sobre el suelo para garantizar que las estructuras subterráneas clave con fines de seguridad estén debidamente protegidas y reforzadas”, escribió Quinn.

Y añadió: “Dejar el proyecto inacabado pone en peligro la capacidad del Servicio Secreto para cumplir su misión estatutaria de proteger al Presidente”.

Trump ofreció el mes pasado una lista de lo que se está haciendo para mejorar la seguridad mientras se construye el salón de baile.

“El techo está a prueba de drones. Disponemos de sistemas de tratamiento del aire seguros. Las cosas malas ocurren en el aire si hay gente mala”, dijo el Presidente. “Tenemos biodefensa por todas partes. Tenemos telecomunicaciones y comunicaciones seguras por todas partes. Tenemos refugios antibombas que estamos construyendo. Tenemos un hospital e instalaciones médicas muy importantes que estamos construyendo”.

El Presidente criticó en las redes sociales la sentencia del tribunal de primera instancia y dijo que la parte subterránea no funcionaría sin la parte aérea.

Qué sigue en la batalla legal por el salón de baile

El National Trust for Historic Preservation ha argumentado que Trump se extralimitó en sus funciones al seguir adelante con el proyecto sin obtener la aprobación de agencias federales clave y del Congreso.

El juez de distrito Richard Leon falló a favor del grupo sin ánimo de lucro a finales de marzo, pero dejó su decisión en suspenso brevemente mientras permitía que continuaran las obras subterráneas. La administración apeló.

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El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia ha convocado una vista el 5 de junio para revisar el caso.

El dinero de los contribuyentes pagará los aspectos de seguridad del proyecto, aunque Trump ha dicho que los costes del salón de baile se cubrirán con donaciones de personas adineradas y empresas. Ha dicho que se trata de una ampliación muy necesaria para el complejo de la Casa Blanca.