El fiscal de Los Ángeles no apoyará la resentencia de los hermanos Menéndez porque “mintieron”

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo el lunes que no apoya la resentencia de Lyle y Erik Menéndez porque los hermanos han mentido repetidamente sobre por qué mataron a sus padres en su casa de Beverly Hills en 1989.

Hochman dijo a los periodistas que su decisión se basaba en el hecho de que los hermanos no habían asumido “toda la responsabilidad” por las mentiras que habían dicho a medida que se desarrollaba el caso, incluida su afirmación original de que no habían matado a sus padres. Dijo que su argumento repetido de que dispararon a sus padres en defensa propia no se ajusta a los hechos del caso que muestran sus pasos premeditados para planificar los asesinatos y hacer que parezca un golpe de pandilla.