El representante republicano de Texas Troy Nehls dice que se retirará en 2026

El representante republicano de Texas Troy Nehls anunció el sábado que se retirará del Congreso cuando termine su mandato en 2026 para centrarse en su familia.

Nehls, un firme partidario del presidente Donald Trump que ha lucido la foto de su ficha policial en una camiseta, dijo que llamó a Trump para informarle de sus planes.

“El presidente Trump siempre ha sido un fuerte aliado para nuestro distrito y un verdadero amigo, y quería que lo escuchara de mí primero”, dijo Nehls en la plataforma social X.

Nehls añadió a través de las redes sociales que respaldaba a su hermano gemelo para sucederle en el Congreso. Trever Nehls dijo en Facebook que se presentaría al escaño y que “estaría hombro con hombro con el presidente Trump”.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente el sábado por la noche a un correo electrónico en busca de comentarios.

Troy Nehls entró en el Congreso en 2021 tras unas tres décadas en las fuerzas del orden y más de dos en la Reserva del Ejército.

Nehls votó a favor de anular la victoria del expresidente Joseph Biden en las elecciones de 2020 y fue designado por el entonces líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para formar parte de un comité selecto que investigara la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, antes de que McCarthy retirara a sus elegidos después de que la presidenta Nancy Pelosi rechazara a otros dos.

Actualmente forma parte de los comités Judicial y de Transportes e Infraestructuras.