Equipo olímpico masculino de hockey aterriza en la Base Conjunta Andrews de camino al Estado de la Unión

El equipo masculino de hockey olímpico de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, aterrizó en la Base Conjunta Andrews y se dirigió a la Casa Blanca antes de una visita al Capitolio para el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump el martes por la noche.

El delantero Matthew Tkachuk publicó fotos en las redes sociales de los miembros del equipo celebrando en lo que parece ser un avión del gobierno de Estados Unidos y una foto de grupo de ellos desembarcando.

Estados Unidos venció a Canadá por 2-1 en la prórroga el domingo en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina. Fue la primera medalla de oro de los estadounidenses en hockey masculino desde que el grupo del “Milagro sobre hielo” ganó en Lake Placid, Nueva York, en 1980.

El equipo recibió una invitación de Trump al Estado de la Unión tras el partido. Un vídeo que circuló por las redes sociales parecía mostrar a Trump invitando al equipo en una llamada telefónica en el vestuario, mientras bromeaba con que también tendría que invitar al equipo femenino, que también ganó el oro frente a Canadá.

PUBLICIDAD

Las mujeres se negaron, alegando problemas de agenda.

El equipo masculino tomó un avión fletado a Miami el lunes por la noche antes de viajar a la capital del país por la mañana.

Los miembros del equipo posaron para una fotografía frente al Pórtico Sur tras su llegada a la Casa Blanca. También caminaron por la columnata del Ala Oeste, donde Trump ha colocado retratos de todos los presidentes de EE.UU. a pocos pasos del Despacho Oval. Vídeos y fotos del equipo fueron compartidos en las redes sociales por uno de los ayudantes de Trump.

___