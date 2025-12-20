Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios estadounidenses

Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

El gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.