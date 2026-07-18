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Estados Unidos reporta 13 militares heridos tras nuevos incidentes en Medio Oriente

La cifra surge en medio de una escalada de ataques y operaciones que mantienen bajo tensión la región

18 de julio de 2026 - 12:46 PM

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Soldados estadounidenses. (Ahn Young-joon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este sábado a Fox News que al menos 13 militares estadounidenses han resultado heridos durante la última semana en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, aunque subrayó que todos han sobrevivido.

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Las declaraciones de las autoridades militares llegan tras las recientes afirmaciones de Irán, que aseguró haber lanzado un ataque contra una base estadounidense en Siria, en el cual presuntamente se habían capturado y asesinado a miembros de las tropas norteamericanas.

No obstante, el Centcom desmintió a la Fox esta información, asegurando que dicho evento no tuvo lugar.

En paralelo, múltiples fuentes oficiales estadounidenses indicaron a CBS News, bajo condición de anonimato, que Irán atacó al menos dos bases en Jordania esta semana.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

Estas instalaciones militares, frecuentemente utilizadas por aviones de combate de Estados Unidos, sufrieron impactos que provocaron heridas a miembros del servicio estadounidense.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima mortal, ni estadounidense ni jordana.

Según informó el diario The Hill, el número oficial de militares estadounidenses fallecidos durante la guerra contra Irán asciende a 14, cifra que incluye la reciente muerte de un piloto de la Armada tras un accidente ocurrido a principios de este mes sobre el mar Arábigo.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Asimismo, el medio reporta que más de 400 miembros del servicio han resultado heridos desde el comienzo del conflicto.

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