Estados Unidos reporta 13 militares heridos tras nuevos incidentes en Medio Oriente
La cifra surge en medio de una escalada de ataques y operaciones que mantienen bajo tensión la región
18 de julio de 2026 - 12:46 PM
18 de julio de 2026 - 12:46 PM
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este sábado a Fox News que al menos 13 militares estadounidenses han resultado heridos durante la última semana en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, aunque subrayó que todos han sobrevivido.
Las declaraciones de las autoridades militares llegan tras las recientes afirmaciones de Irán, que aseguró haber lanzado un ataque contra una base estadounidense en Siria, en el cual presuntamente se habían capturado y asesinado a miembros de las tropas norteamericanas.
No obstante, el Centcom desmintió a la Fox esta información, asegurando que dicho evento no tuvo lugar.
En paralelo, múltiples fuentes oficiales estadounidenses indicaron a CBS News, bajo condición de anonimato, que Irán atacó al menos dos bases en Jordania esta semana.
Estas instalaciones militares, frecuentemente utilizadas por aviones de combate de Estados Unidos, sufrieron impactos que provocaron heridas a miembros del servicio estadounidense.
Hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima mortal, ni estadounidense ni jordana.
Según informó el diario The Hill, el número oficial de militares estadounidenses fallecidos durante la guerra contra Irán asciende a 14, cifra que incluye la reciente muerte de un piloto de la Armada tras un accidente ocurrido a principios de este mes sobre el mar Arábigo.
Asimismo, el medio reporta que más de 400 miembros del servicio han resultado heridos desde el comienzo del conflicto.
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