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Estados Unidos se prepara para revocar la ciudadanía de más de 350 personas, según periódico

El documento enumeró una lista de individuos para que el Departamento de Justicia federal priorice en estos procesos

24 de abril de 2026 - 3:46 PM

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El escudo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado el proceso para revocar la ciudadanía de más de 350 personas en todo el país, según reveló este viernes el periódico The New York Times.

Según revelaron al diario funcionarios del Gobierno de Donald Trump, la Justicia estadounidense presentará pronto las demandas civiles para desnaturalizar a estos individuos y espera expandir y acelerar estos procesos en todo el país.

Para que el Gobierno pueda revocar la ciudadanía de alguien, tiene que probar ante una corte que el individuo la obtuvo de manera fraudulenta o ilegal, por ejemplo, ocultando antecedentes penales de crímenes que lo harían no apto para la ciudadanía, o haber entrado en un matrimonio ficticio.

Este proceso, no obstante, solo puede aplicarse a “ciudadanos naturalizados”, como se les conoce a las personas que no nacieron en Estados Unidos sino que obtuvieron la ciudadanía después de emigrar al país.

Un portavoz del Departamento de Justicia señaló al diario neoyorquino que el Gobierno de Trump está buscando lograr “el volumen más alto” de revocaciones de ciudadanía “en la historia”.

En julio del año pasado, el departamento publicó un memorando instruyendo a su División de Asuntos Civiles a enfocarse en casos de revocación de ciudadanía.

El documento enumeró una lista de individuos para que el Departamento priorice en estos procesos, incluyendo a las personas con nexos al terrorismo, el narcotráfico, implicados en el tráfico de personas o que haya cometido fraude de ayudas públicas.

Entre los requisitos para obtener la ciudadanía, y que de no cumplirse pueden llevar a que esta sea revocada, está también el “buen carácter moral”, un término que no está definido específicamente en la ley y que, según han advertido algunas organizaciones, puede dar paso a que se revoque la ciudadanía por acciones “protegidas por la Primera Enmienda”, como protestar.

“La Administración Trump ha arrestado, detenido y deportado a manifestantes a favor de Palestina que asistieron a protestas donde se dañaron bienes y propiedades. La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos”, señaló un informe de la organización Brennan Center for Justice.

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Breaking NewsDepartamento de Justicia de Estados UnidosDonald TrumpEstados Unidos
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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