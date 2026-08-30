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Evacúan a decenas de turistas del Gran Cañón tras fuertes inundaciones repentinas

Al momento no se han registrado personas heridas

30 de agosto de 2026 - 6:00 PM

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Fotografía cedida por el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. que muestra los restos de los pilares de un puente de piedra destruido debido a una crecida repentina del arroyo Bright Angel en Arizona (EE.UU.). (Servicio de Parques Nacionales de EE.UU.)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Decenas de turistas han sido evacuados del Parque Nacional del Gran Cañón después de que inundaciones repentinas afectaran a varias zonas del cañón en el estado de Arizona, según informó este domingo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS).

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Hasta primera hora del domingo, al menos 62 personas habían sido evacuadas.

Las autoridades tenían previsto la evacuación de más personas de varios campamentos ante los pronósticos de más tormentas y lluvias intensas para este domingo y mañana lunes.

Según la información más reciente, no se han registrado heridos, dijo el NPS en un comunicado.

Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo”, señaló el NPS en un comunicado.

El acceso al río Colorado en la zona, así como varios puentes permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. No se dispuso de inmediato de una fecha de reapertura, indicaron los funcionarios.

Las autoridades temen que la posibilidad de más tormentas eléctricas y fuertes lluvias para los siguientes días pueda provocar nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios rápidos en las condiciones de los senderos y del río.

El Parque Nacional del Gran Cañón ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos, con 4,430,653 visitas recreativas en 2025.

Varias tormentas han afectado a EE.UU. el fin de semana. En San Antonio (Texas) más de 200,000 personas permanecen sin servicio eléctrico por las tormentas que afectaron la zona desde el viernes y se cree que dos personas fallecieron debido a las inundaciones en esa área.

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Breaking NewsGran Cañón de ColoradoColoradoEstados UnidosServicio de Parques Nacionales
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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