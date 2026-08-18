Explosiones en edificio industrial de Ohio dejan varios heridos y dos trabajadores desaparecidos

Toledo - Varias explosiones sacudieron una empresa de reciclaje industrial en Ohio la mañana del martes, lo que provocó un gran incendio que movilizó a muchos equipos de emergencia. Dos trabajadores estaban desaparecidos y algunos otros tenían heridas leves, informaron autoridades.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Toledo informó que se produjeron dos explosiones en Brent Industries poco antes de las 5:00 a.m. Un video de noticias de televisión mostró camiones de bomberos rodeando el edificio mientras llamas y humo oscuro salían de la estructura.

La jefa de bomberos Allison Armstrong indicó que las explosiones ocurrieron durante un cambio de turno en la empresa. No está claro, agregó, si los dos trabajadores desaparecidos están bien y simplemente no respondían sus teléfonos, pero fueron vistos en el edificio antes de la explosión.

“Estamos trabajando para contener el incendio y dar cuenta de todos los empleados en este momento”, señaló Armstrong. “Hay materiales peligrosos ahí dentro, así que estamos lidiando con productos químicos y escorrentía y tanques que explotaron”.

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“Si nos faltan personas y no estamos seguros de si están ahí dentro, eso es simplemente terrible... esperamos que podamos simplemente dar cuenta de los empleados restantes y controlar el incendio”, añadió.

Apuntó que todavía había un gran incendio en el lugar alrededor de las 7:30 a.m. y que al menos la mitad del edificio se derrumbó. No hay indicios preliminares de qué causó las explosiones, sostuvo.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse alejada de la zona mientras los equipos trabajaban para extinguir el incendio.

Se dejó un mensaje telefónico para Brent Industries.

La empresa, con sede en Brent, Alabama, ofrece servicios de reacondicionamiento textil y reciclaje industrial orientados a reducir desechos y ahorrar dinero, según su sitio web. Fue fundada en Alabama en 1977 y tiene operaciones en Brent y Toledo.

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