Fallece el representante republicano Doug LaMalfa

Washington D.C. - El republicano Doug LaMalfa, representante de California durante siete períodos y un voto confiable en la agenda del presidente Donald Trump, ha fallecido, reduciendo aún más el limitado control del Partido Republicano en la Cámara. Tenía 65 años.

Su muerte, confirmada por el jefe de bancada Tom Emmer y el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, Richard Hudson, reduce el margen de control de los republicanos en la Cámara a 218 escaños frente a los 213 de los demócratas.

Trump expresó el martes “un tremendo pesar” por la muerte de LaMalfa mientras se dirigía a una reunión de republicanos de la Cámara, lamentando la pérdida de un legislador al que defendió como un aliado para su agenda.

“Realmente me entristeció su fallecimiento”, dijo Trump.

El presidente indicó que consideró la posibilidad de no dar el discurso para honrar a LaMalfa, pero decidió seguir adelante “porque él lo habría querido así”.

PUBLICIDAD

Añadió que el difunto congresista “no era una persona de las 3 de la mañana” como otros legisladores a los que podía llamar en las primeras horas del día para tratar de conseguir sus votos.

“Votó conmigo el 100% del tiempo”, dijo Trump. “Con Doug, nunca tuve que llamar”.

Mientras tanto, el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries (Nueva York), pidió un minuto de silencio en honor a LaMalfa al inicio de un panel en el Capitolio para conmemorar el quinto aniversario del ataque del 6 de enero de 2021.

Se desconocen los detalles sobre la muerte de LaMalfa.

LaMalfa representaba el 1er Distrito del Norte de California, a lo largo de la frontera con Oregon, que comprende Redding y llega justo al norte de Sacramento. Había planeado postularse para la reelección, a pesar de que su distrito fue drásticamente rediseñado de acuerdo con una medida electoral aprobada por los votantes de California en noviembre. La medida, respaldada por los demócratas, fue diseñada para dificultar que LaMalfa y otros cuatro republicanos fueran reelegidos.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, debe convocar una elección especial para reemplazar a LaMalfa, informó su oficina. Dicha elección podría ocurrir incluso hasta junio, cuando California celebre su elección primaria para las elecciones intermedias de 2026.

Hudson, el presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, calificó a LaMalfa como “un conservador con principios y un defensor incansable de la gente del norte de California”.

“Nunca tuvo miedo de luchar por las comunidades rurales, los agricultores y las familias trabajadoras”, afirmó. “Doug aportó determinación, autenticidad y convicción a todo lo que hizo en el servicio público”.

PUBLICIDAD

LaMalfa, un exlegislador estatal y agricultor de arroz, fue elegido por primera vez al Congreso en 2012. Era una presencia regular en el pleno de la Cámara, y ayudó a los líderes del Partido Republicano a abrir la cámara y ofreció su visión de los asuntos locales y nacionales.

C-SPAN dijo en una reciente compilación que dio al menos un conjunto de comentarios para el registro en 81 días en 2025. Solo otros dos legisladores hablaron con más frecuencia en el pleno de la Cámara.

---