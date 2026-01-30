FBI asume investigación por tiroteo en Minnesota mientras Donald Trump llama “insurrecto” a Alex Pretti

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) dirige ahora la investigación sobre el tiroteo de Alex Pretti, el residente de Minneapolis asesinado el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio durante una entrevista en Fox News el jueves por la noche. Su departamento dijo a principios de esta semana que Homeland Security Investigations, una unidad dentro del departamento, dirigiría la investigación.

“Continuaremos siguiendo la investigación que dirige el FBI y dándoles toda la información que necesiten para llevarla a término, y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conoce la verdad de la situación y cómo podemos seguir adelante y continuar protegiendo al pueblo estadounidense”, dijo Noem, en declaraciones al presentador de Fox Sean Hannity.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó el viernes que el FBI dirigirá la investigación sobre Pretti y que el HSI les prestará apoyo. Por otra parte, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, que forma parte del DHS, está llevando a cabo su propia investigación interna sobre el tiroteo, durante el cual dos agentes dispararon fuego contra Pretti.

El DHS no respondió inmediatamente a las preguntas sobre cuándo se hizo el cambio o por qué. El FBI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Tampoco quedó claro de inmediato si el FBI compartirá ahora información y pruebas con los investigadores del estado de Minnesota, que hasta ahora han quedado al margen de la investigación federal.

En la misma entrevista, Noem pareció distanciarse de las declaraciones que hizo poco después del tiroteo, en las que afirmaba que Pretti había blandido una pistola y se había acercado agresivamente a los agentes.

Los múltiples vídeos que han aparecido del tiroteo contradicen esa afirmación, ya que muestran que el enfermero de cuidados intensivos sólo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo, y que uno de ellos sacó una pistola de la parte trasera de los pantalones de Pretti mientras otro agente empezaba a dispararle por la espalda.

Pretti tenía un permiso estatal para llevar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció cogerla, según mostraron los vídeos.

“Sé que te das cuenta de que la situación era muy caótica, y que nos transmitían información sobre el terreno los agentes del CBP y los oficiales que estaban allí”, dijo Noem durante la entrevista con Hannity el jueves. “Estábamos utilizando la mejor información que teníamos en ese momento, tratando de ser transparentes con el pueblo estadounidense y darles lo que sabíamos que era cierto sobre el terreno.”

El cambio se produce después de que el miércoles salieran a la luz otros dos vídeos de un altercado anterior entre Pretti y funcionarios federales de inmigración 11 días antes de su muerte.

Los vídeos del 13 de enero muestran a Pretti con un abrigo de invierno, gritando a los vehículos federales y en un momento dado parece escupir antes de dar una patada a la luz trasera de un vehículo. A continuación se produce un forcejeo entre Pretti y varios agentes, durante el cual es obligado a tirarse al suelo. Pretti se quita el abrigo de invierno y, o bien se libera, o bien los agentes le sueltan y se escabulle.

Cuando se vuelve de espaldas a la cámara, se ve lo que parece ser una pistola en su cintura. Los vídeos no muestran en ningún momento a Pretti cogiendo la pistola, y no está claro si los agentes federales la vieron.

Steve Schleicher, un abogado de Minneapolis que representa a los padres de Pretti, declaró el miércoles que el altercado anterior no justificaba en modo alguno que los agentes dispararan mortalmente contra Pretti más de una semana después.

En un post en su plataforma Truth Social la madrugada del viernes, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavan la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando le dispararon.