FDA: fabricantes retiraron medicina para la presión arterial contaminada con químico cancerígeno

Washington — La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que los fabricantes de medicamentos han retirado del mercado más de medio millón de frascos del medicamento para la presión arterial clorhidrato de prazosina debido a la preocupación de que pueda contener un químico que causa cáncer.

Teva Pharmaceuticals USA, con sede en Nueva Jersey, y el distribuidor de medicamentos Amerisource Health Services emitieron a principios de este mes retiros voluntarios a nivel nacional de más de 580,000 botellas de varias concentraciones de cápsulas de prazosina, según la FDA.

Los médicos recetan prazosina, que relaja los vasos sanguíneos, para ayudar a reducir la presión arterial. A veces también se receta para las pesadillas y otras alteraciones del sueño causadas por el trastorno de estrés postraumático.

La FDA dijo en órdenes de cumplimiento publicadas en línea que le ha dado a los lotes afectados del medicamento una clasificación de riesgo Clase II porque algunos de los medicamentos retirados pueden tener impurezas de nitrosamina que se consideran potencialmente cancerígenas.