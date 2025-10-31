Fracaso en negociaciones: Disney retira ABC, ESPN y más de YouTube TV

Los espectadores de YouTube TV ya no pueden ver los canales de Disney, incluyendo ABC y ESPN, después de que ambas partes no lograran un nuevo acuerdo de distribución de contenido.

Otros canales que desaparecieron de la plataforma de televisión de pago de Google incluyen Disney Channel, FX y Nat Geo.

La plataforma de televisión de pago de Google dijo en una entrada de blog a última hora del jueves que Disney había cumplido su amenaza de suspender su contenido en medio de las negociaciones.

La ruptura podría afectar a la cobertura de algunos partidos de fútbol americano universitario el sábado, así como a los partidos de la NBA, la NFL y la NHL.

YouTube es el mayor proveedor de televisión por Internet en Estados Unidos con más de 9 millones de abonados. Hulu, propiedad de Disney, es el siguiente, con aproximadamente la mitad de abonados.

Los espectadores se han dado cuenta de la disputa en las últimas semanas debido a las advertencias que aparecen en sus pantallas.

YouTube dijo que Disney utilizó la amenaza de un apagón como táctica de negociación que habría resultado en precios más altos para sus suscriptores. La decisión de Disney de retirar su contenido también beneficia a sus propios productos de streaming Hulu + Live TV y Fubo, dijo YouTube.

“Sabemos que este es un resultado frustrante y decepcionante para nuestros suscriptores y seguimos instando a Disney a que trabaje con nosotros de forma constructiva para alcanzar un acuerdo justo que restaure sus redes a YouTube TV”, dijo.

YouTube dijo que daría a los suscriptores un crédito de $20 si el contenido de Disney no está disponible “durante un período prolongado de tiempo”. El plan de suscripción base de YouTube TV cuesta $82.99 al mes.

Disney dijo que YouTube TV se niega a pagar tarifas justas por sus canales y ha optado por “negar a sus suscriptores el contenido que más valoran”, señalando el número de equipos del Top 25 que juegan este fin de semana.