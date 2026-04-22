Fuga química en una planta de Virginia Occidental causa la muerte de dos personas y deja 19 heridos

Una fuga química ocurrida el miércoles en una empresa de recuperación de plata de Virginia Occidental causó la muerte de dos personas y provocó el ingreso hospitalario de otras 19, incluida una que se encuentra en estado crítico, según informaron las autoridades.

La fuga se produjo en la planta de Catalyst Refiners, en Institute, mientras los trabajadores se preparaban para cerrar al menos una parte de las instalaciones, según explicó C.W. Sigman, director de Gestión de Emergencias de la Comisión del Condado de Kanawha.

En la planta se produjo una reacción química entre el ácido nítrico y otra sustancia, explicó Sigman en una rueda de prensa. Añadió que hubo “una reacción violenta de los productos químicos que se intensificó de forma instantánea”.

“El inicio y el final de una reacción química son los momentos más peligrosos”, señaló Sigman.

La reacción química, que se cree que se produjo durante un proceso de limpieza, generó sulfuro de hidrógeno tóxico, según declaró Ben Salango, presidente de la Comisión del Condado de Kanawha.

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Entre los heridos se encontraban siete trabajadores de ambulancias que acudieron al lugar de la fuga, según informaron las autoridades.

Otras personas fueron trasladadas a los hospitales en coches particulares o, en un caso, incluso en un camión de basura, según indicó Sigman.

Una persona se encontraba en estado crítico, dijo Salango.

El Vandalia Health Charleston Area Medical Center, uno de los varios hospitales de la zona, estaba atendiendo a varios pacientes, algunos traídos en ambulancia, mientras que miembros de la comunidad llegaban el miércoles por la tarde pidiendo que les hicieran un reconocimiento, dijo el portavoz del hospital, Dale Witte.

Witte dijo que los pacientes presentaban síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y picor en los ojos. Estaban siendo evaluados en la sala de urgencias.

El WVU Medicine Thomas Memorial Hospital de South Charleston declaró en un comunicado que había atendido a una docena de pacientes, incluidos ocho que llegaron en vehículo particular y que no se encontraban en el lugar del suceso, pero sí en la zona en ese momento. Afirmó que esas lesiones no se consideraban potencialmente mortales.

Se emitió una orden de permanecer en el lugar para la zona circundante, que se levantó más de cinco horas después. Las autoridades indicaron que todas las muertes se produjeron en el recinto de la planta.

“Había que acercarse mucho a las instalaciones para olerlo”, dijo Sigman.

La fuga requirió una operación de descontaminación a gran escala en la que las personas tuvieron que quitarse la ropa y ser rociadas con agua, según las autoridades.

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Catalyst Refiners se dedica a extraer plata de los residuos de los procesos químicos y puede encontrar miles de dólares de este metal precioso simplemente aspirando los suelos de las oficinas de la planta, explicó Sigman.

Ames Goldsmith Corp., propietaria de Catalyst Refiners, declaró que lamenta profundamente las muertes y que sus pensamientos están con todos los afectados y sus familias.

“Este es un momento inconmensurablemente difícil”, afirmó el presidente de la empresa, Frank Barber, en un comunicado difundido durante la rueda de prensa. “Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros compañeros y sus familias”.

Ames Goldsmith se comprometió a colaborar con las autoridades locales, estatales y federales en la investigación de la fuga. La Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, según un portavoz, quien añadió que la agencia dispone de seis meses para completar su examen.

La plata se encuentra en numerosos artículos, desde placas de circuitos y otros componentes electrónicos hasta películas fotográficas y de rayos X, pasando por joyas. El ácido nítrico se utiliza para disolver los materiales, dejando nitrato de plata que puede procesarse para recuperar plata pura. Las empresas de recuperación también pueden triturar o pulir con chorro de arena los artículos que contienen plata y utilizar imanes o diferencias de densidad para separar el metal precioso.

Sigman dijo que Ames Goldsmith recupera plata de las distintas plantas del complejo del Instituto “y la volverán a utilizar. Cuando aspiran las alfombras de su oficina, recuperan miles de dólares en plata con solo aspirarlas”.