George Floyd y Renee Good: 5 años entre vídeos de Minneapolis y la confusión ha aumentado

Hace cinco años, las imágenes de vídeo de una calle de Minneapolis que mostraban a un agente de policía arrodillado sobre el cuello de George Floyd mientras se le escapaba la vida encendieron un movimiento social.

Ahora, los vídeos de otra calle de Minneapolis que muestran los últimos momentos de la vida de Renee Good son el centro de otro debate sobre la aplicación de la ley en Estados Unidos. Se han ido difundiendo día a día desde que el agente del ICE Jonathan Ross disparó a Good el pasado miércoles en su todoterreno granate. Sin embargo, en comparación con 2020, la historia que cuentan estas imágenes es más turbia, sujeta a manipulación tanto dentro de la propia imagen como en la forma en que se interpreta.

Esta vez, también, la administración de Donald Trump y sus partidarios se pusieron a trabajar para establecer su propia visión pública del evento antes de que aparecieran las inevitables imágenes.

PUBLICIDAD

Pero media década después, muchas cosas no son iguales, desde las actitudes culturales hasta la rápida evolución de la tecnología en torno a todo tipo de imágenes.

1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann 1 / 12 Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. Alex Kormann Compartir

“Estamos en una época diferente”, afirma Francesca Dillman Carpentier, profesora de periodismo de la Universidad de Carolina del Norte y experta en el impacto de los medios de comunicación en las audiencias.

La imaginación puede cambiar actitudes

Es probable que nadie que haya visto el abrasador vídeo del agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin con la rodilla en el cuello de Floyd durante más de nueve minutos el 25 de mayo de 2020 lo olvide, ni el rostro impasible de Chauvin Floyd insistía en que no podía respirar. Unidos en la repulsa, los manifestantes iniciaron uno de los mayores movimientos sociales de la nación. Chauvin fue condenado por asesinato.

Las imágenes “hicieron que muchos individuos experimentaran una epifanía sobre el racismo, concretamente sobre el racismo cultural, en Estados Unidos”, escribió la jurista Angela Onwuachi-Willig en un estudio de la Houston Law Review que analizaba si los estadounidenses blancos experimentaban un trauma cultural colectivo.

Finalmente llegó a la conclusión de que eso no ocurrió y que el impacto disminuyó con el tiempo. El retroceso de los programas de diversidad con la segunda administración Trump ofrece pruebas de su argumento.

“Las personas que están escribiendo la narrativa cultural del tiroteo de Good tomaron notas del asesinato de Floyd y están gestionando esta narrativa de forma diferente”, afirmó Kelly McBride, experta en ética de los medios de comunicación del Poynter Institute.

PUBLICIDAD

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good, que se manifestaba en oposición a la aplicación de las leyes de inmigración por parte del ICE, de terrorista doméstica, una interpretación que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó con un improperio. Tanto el presidente Trump como el vicepresidente JD Vance sugirieron que el tiroteo estaba justificado porque Good intentaba atropellar a Ross con su vehículo.

La noche de la matanza, el zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan, se mostró cauto en una entrevista con el programa “CBS Evening News” cuando el presentador Tony Dokoupil le mostró el vídeo más difundido del incidente, grabado por un transeúnte y publicado por un reportero del Minnesota Reformer. El veterano funcionario de las fuerzas del orden dijo que no sería profesional por su parte prejuzgar antes de una investigación.

Esa misma noche, Homan emitió un comunicado en el que calificaba el tiroteo de “otro ejemplo de los resultados de la retórica del odio y los ataques violentos” contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza.

El vídeo permite a ambas partes interpretar

El vídeo del incidente no ha sido concluyente en general sobre si el vehículo de Good golpeó realmente a Ross antes de que éste abriera fuego. Incluso si lo hizo, muchos expertos cuestionan si eso representó un motivo para disparar su arma. Sin embargo, es evidente que eso reforzaría la simpatía pública por el agente.

“Estos vídeos del ICE presentan hechos irrefutables: una mujer conducía su coche y luego fue asesinada a tiros por un agente del ICE”, dijo Duy Linh Tu, documentalista y profesor de la facultad de periodismo de la Universidad de Columbia. “Lo que los vídeos no pueden mostrar es la intención de la mujer o del agente. Y esa es la parte delicada”.

PUBLICIDAD

Bueno, obviamente, no puedo hablar de lo que la motivó a poner su todoterreno en marcha y circular por Portland Avenue South.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

Varias organizaciones de noticias han examinado detenidamente las pruebas forenses que han aparecido. The Associated Press escribió que no estaba claro si el coche de Good hizo contacto con Ross. The Washington Post escribió que “los vídeos examinados por The Post, incluido uno compartido en Truth Social por Trump, no muestran claramente si el agente es golpeado o lo cerca que está la parte delantera del vehículo de golpearle.”

Según el New York Times, “en un vídeo, parece que el agente está siendo atropellado por el todoterreno. Pero al sincronizarlo con el primer clip, se ve que el agente no está siendo atropellado”.

Un vídeo publicado el viernes por el sitio de Minnesota Alpha News mostraba el incidente desde la perspectiva de Ross. También dejó muchas preguntas y no faltaron personas dispuestas a responderlas.

Vance enlazó al vídeo en Internet y escribió: “A muchos de ustedes les han dicho que este agente de la ley no fue atropellado por un coche, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, escribió en Internet que “¿cómo puede alguien en el planeta ver este vídeo y concluir lo que dice JD Vance?”. Schumer dijo que la Administración “les está mintiendo”.

¿Más ángulos proporcionan más claridad?

Cuando un comentarista en línea escribió que Good no merecía que le dispararan en la cara, la figura mediática conservadora Megyn Kelly respondió: “Sí, lo merecía. Atropelló y casi atropella a un policía”.

PUBLICIDAD

McBride, de Poynter, dijo que los medios de comunicación han hecho en general un buen y cuidadoso trabajo al exponer las pruebas que circulan entre el público. Pero la administración también ha sido eficaz a la hora de difundir su interpretación, dijo.

Ahora hay más ángulos de cámara disponibles que con Floyd, pero “no sé si eso añade claridad o más niebla a este caso”, dijo Tu. “Creo que la gente verá lo que quiera ver. O, mejor dicho, elegirán el ángulo que se alinee con lo que ya creen”.

Esa persistente sensación de incertidumbre que dejan los vídeos lleva a expertos como Tu y Carpentier a concluir que su impacto palidecerá en comparación con el caso Floyd. Cada año que pasa, el público se insensibiliza más ante las imágenes de violencia, como demuestra la difusión en Internet de las imágenes del activista republicano Charlie Kirk.

La difusión de imágenes falsas mejoradas con inteligencia artificial (IA) también está enseñando al público a cuestionar lo que ve, afirmó. Antes de que Ross fuera identificado, BBC Verify dijo que se estaban difundiendo imágenes falsas en línea especulando sobre el aspecto del agente enmascarado, y se difundió un vídeo falso de una manifestación en Minneapolis.

“Ahora no puedes creer lo que estás viendo”, dijo Carpentier. “No sabes si lo que estás viendo es el vídeo real o si ha sido manipulado. No creo en absoluto que la IA esté siendo una amiga en este caso”.

___