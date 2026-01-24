Hombre asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis era enfermero de unidad de cuidado intensivo

Minneapolis— Familiares afirman que el hombre asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Minneapolis el sábado era enfermero de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos. Se preocupaba profundamente por la gente y estaba molesto por la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en su ciudad.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, era un ávido amante de la naturaleza que disfrutaba de aventuras con Joule, su querido perro leopardo Catahoula, quien también falleció recientemente. Participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos el 7 de enero.

“Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas más lo están”, dijo Michael Pretti, padre de Alex. “Pensaba que era terrible, ya saben, secuestrar niños, simplemente agarrar a la gente de la calle. Se preocupaba por esa gente y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas”. Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois. Al igual que Good, los registros judiciales mostraban que no tenía antecedentes penales, y su familia afirmó que nunca había tenido interacción con las fuerzas del orden, salvo unas cuantas multas de tráfico.

En una conversación reciente con su hijo, sus padres, residentes de Colorado, le advirtieron que tuviera cuidado al protestar.

This undated photo provided by Michael Pretti shows Alex J. Pretti, the man who was shot by a federal officer in Minneapolis on Saturday, Jan. 24, 2026. (Michael Pretti via AP) (The Associated Press)

“Tuvimos una conversación con él hace unas dos semanas, ya sabes, sobre protestar, pero no participar, no hacer ninguna tontería, básicamente”, dijo Michael Pretti. “Y dijo que lo sabía. Lo sabía”.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el hombre recibió un disparo tras acercarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm. Las autoridades no especificaron si Pretti blandió el arma, y esta no se ve en el video del tiroteo, obtenido por The Associated Press, tomado por un transeúnte.

Sus familiares afirmaron que Pretti poseía una pistola y tenía permiso para portar una pistola oculta en Minnesota. Dijeron que nunca supieron que la portara. La familia de Alex Pretti tiene dificultades para obtener información sobre lo sucedido.

La familia se enteró del tiroteo cuando un reportero de AP les llamó. Vieron el video y dijeron que el hombre asesinado parecía ser su hijo. Luego intentaron contactar a las autoridades de Minnesota.

“No puedo obtener información de nadie”, declaró Michael Pretti el sábado. “La policía me dijo que llamara a la Patrulla Fronteriza, pero la Patrulla Fronteriza está cerrada, los hospitales no responden a ninguna pregunta”.

Finalmente, la familia llamó al médico forense del condado de Hennepin, quien, según dijeron, confirmó que tenía un cuerpo que coincidía con el nombre y la descripción de su hijo.

Alex Pretti creció en Green Bay, Wisconsin, donde jugó fútbol americano, béisbol y atletismo en la escuela secundaria Preble. Fue Boy Scout y cantó en el Coro de Niños de Green Bay.

Después de graduarse, asistió a la Universidad de Minnesota, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en Biología, Sociedad y Medio Ambiente, según su familia. Trabajó como investigador científico antes de regresar a la universidad para convertirse en enfermero titulado.

Había protestado antes

La exesposa de Pretti, Rachel N. Canoun, dijo que no le sorprendía que él participara en las protestas contra las medidas represivas de Trump contra la inmigración. Comentó que no había hablado con él desde que se divorciaron hace más de dos años y se mudó a otro estado.

Comentó que él votaba por el Partido Demócrata y que había participado en la ola de protestas callejeras tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis en 2020, no lejos del barrio de la pareja. Comentó que solían transmitir en directo lo que ocurría en redes sociales. Lo describió como alguien que podría gritarles a los agentes del orden en una protesta, pero que nunca lo había visto agresivo físicamente.

“Con este tipo de cosas, ya sabes, él sentía la injusticia”, dijo Canoun. “Así que no me sorprende que participara”.

Canoun dijo que Pretti obtuvo un permiso para portar un arma de fuego oculta hace unos tres años y que tenía al menos una pistola semiautomática cuando se separaron.

“No lo llevaba conmigo porque me incomodaba”, dijo.

Tenía un gran corazón

Pretti vivía en un edificio de cuatro pisos a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de donde le dispararon. Los vecinos lo describieron como una persona tranquila y afectuosa.

“Es una persona maravillosa”, dijo Sue Gitar, quien vivía abajo de Pretti y dijo que se mudó al edificio hace unos tres años. “Tiene un gran corazón”.

Si había algo sospechoso en el vecindario, o cuando les preocupaba que el edificio pudiera tener una fuga de gas, él acudía a ayudar.

Pretti vivía solo y trabajaba muchas horas como enfermero, pero no era un solitario, dijeron sus vecinos, y a veces invitaba a amigos a su casa.

Sus vecinos sabían que tenía armas —de vez en cuando llevaba un rifle para disparar en un campo de tiro—, pero les sorprendía la idea de que pudiera llevar una pistola en la calle.

“Nunca pensé que llevara un arma”, dijo Gitar.

Apasionado de la vida al aire libre

Ciclista de competición que cuidaba con esmero su nuevo Audi, Pretti también sentía un profundo apego por su perro, quien falleció hace aproximadamente un año.

Sus padres comentaron que su última conversación con su hijo fue un par de días antes de su muerte. Hablaron de las reparaciones que había hecho en la puerta del garaje de su casa. El trabajador era un hombre latino, y dijeron que, con todo lo que estaba sucediendo en Minneapolis, le dio una propina de $100.

La madre de Pretti dijo que a su hijo le importaba muchísimo el rumbo que estaba tomando el condado, especialmente la derogación de las regulaciones ambientales por parte de la administración Trump.