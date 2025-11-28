Influencer prendió en fuego su Ferrari para un video viral y ahora deberá enfrentar la justicia

Estados Unidos - El influencer Cody Detwiler anunció en sus redes sociales que fue arrestado el pasado 12 de noviembre por supuesta evasión de impuestos en la compra de un Ferrari.

Este vehículo fue el mismo que en 2023 fue destruido completamente en medio de un video que se hizo viral y que ya tiene más de 16 millones de reproducciones en YouTube.

Detwiler, conocido por su canal WhistlinDiesel, se volvió famoso por crear contenido sobre carros, motores y velocidad en las pistas. El estadounidense se hizo conocido mundialmente por el episodio con el Ferrari.

En este video, aparece Cody conduciendo un modelo F8 Tributo por una plantación de maíz seco. A los pocos minutos, el carro se incendió debido a que no estaba diseñado para ese terreno.

El Ferrari F8 Tributo es un vehículo superdeportivo de alta velocidad que fue creado para las pistas y el asfalto. Debido a su sistema de refrigeración, no soporta la acumulación de polvo ni la poca ventilación.

El vehículo se incendió luego de que el motor se sobrecalentara y las llamas empezaran a salir. El fuego, que duró varias horas, terminó por incinerar el carro por completo.

En redes sociales, muchas personas mostraron su indignación ante las acciones del influencer. Sin embargo, Cody Detwiler aseguró que fue un accidente y que no tenía conocimiento sobre los problemas de un auto de carreras en esa superficie.

“Lamento informarles que mi Ferrari F8 de $400,000 y la minivan alquilada con tan solo 5,000 millas se incendiaron recientemente, quedando reducidas a cenizas. Fue un accidente total; tenía pensado filmar muchas más cosas con el auto, pero esto me sirvió de lección para hacer locuras aún mayores antes de que el auto se incendie”, aseguró el joven en su canal de YouTube.

El influencer recibió numerosas críticas por incendiar una zona rural donde el fuego pudo haberse esparcido y afectado a propiedades privadas. En redes, fue acusado de dañar el medio ambiente del sector donde grabó el contenido.

La polémica lo lanzó al estrellato y, en la actualidad, el video es uno de los más conocidos en internet. La grabación de 12 minutos fue titulada ‘La forma más rápida de perder medio millón de dólares’.

Tras la controversia, Cody Detwiler informó en sus redes sociales que fue arrestado el pasado 12 de noviembre en el condado de Williamson, Tennessee, por supuestos problemas en el pago del Ferrari.

La policía lo acusó de intentar eludir una factura de impuestos de $30,000 del F8 Tributo. Horas más tarde, tras haber pagado una fianza de $20,000, el youtuber apareció en su canal para contar su versión.

Según Detwiler, está siendo perseguido por culpa de la polémica creada al encender el Ferrari. El hombre aseguró que lo están acusando de evasión de impuestos por registrar el vehículo en el estado de Montana.

“Ellos tienen el ángulo de que esto es evasión de impuestos. No muevan sus registros de Montana a Tennessee. Esto es exactamente lo que quieren y la razón por la que están intentando ir por mí”, explicó el influencer.