Inmigrantes son rociados con gas pimienta en dos ocasiones en un centro de detención de Florida

Miami- Inmigrantes fueron rociados con gas pimienta en, al menos, dos ocasiones en un centro de detención de inmigrantes de Florida conocido como “Depósito de Deportación”, desde su apertura el pasado mes de septiembre.

La División de Gestión de Emergencias de Florida confirmó el jueves que el incidente más reciente en la antigua Institución Correccional de Baker, en el noreste de Florida, se produjo en Nochebuena.

“Varios detenidos rechazaron las órdenes de volver a sus literas y empezaron a avanzar hacia el personal”, dijeron las autoridades en un comunicado. “Un detenido se puso violento y golpeó a un agente, por lo que se lanzaron agentes químicos para restablecer la seguridad de detenidos y guardias”.

El enfrentamiento se produjo casi dos meses después de un incidente ocurrido el 29 de octubre, cuando los detenidos intentaron atrincherarse en su unidad de alojamiento incitando a la violencia y causando importantes daños, según las autoridades. Los guardias acabaron utilizando gas pimienta para recuperar el control. No hubo heridos y todos los implicados recibieron el alta médica por precaución, según las autoridades.

La instalación del noreste de Florida es el segundo centro de detención de inmigrantes abierto por el estado de Florida, después de “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida a principios del verano pasado. El estado está esperando la aprobación de las autoridades federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes en el Panhandle de Florida y también está estudiando un posible cuarto centro de detención en el sur de Florida, anunció el gobernador, Ron DeSantis, a principios de este mes.

DeSantis ha dicho que se habían producido 10,000 detenciones de personas en los Estados Unidos ilegalmente en Florida durante el año pasado a través de una iniciativa estatal con la aplicación de la ley federal, y que la aplicación de la ley local había hecho otros 10,000 arrestos para un total de 20,000 detenciones. En el marco de la iniciativa estatal, el 63% de los arrestados tenían una detención o condena penal, dijo DeSantis.

Florida ha liderado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión de la inmigración del presidente Donald Trump, con DeSantis diciendo que la administración Trump necesita la capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. La administración Trump ha elogiado los esfuerzos de los gobernadores republicanos para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes, calificando la asociación de Florida como un modelo para otros centros de detención estatales.

Los abogados de los detenidos en el centro de Everglades han calificado de deplorables las condiciones, escribiendo en documentos judiciales que el agua de lluvia inunda sus tiendas y que los funcionarios van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.

Tres demandas federales en Florida cuestionan las prácticas de las instalaciones de Everglades.