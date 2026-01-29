Opinión
Inmigrantes son rociados con gas pimienta en dos ocasiones en un centro de detención de Florida

El enfrentamiento se produjo casi dos meses después de un incidente ocurrido el 29 de octubre

29 de enero de 2026 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Valla y torres en la Institución Correccional Baker, Sanderson, Florida, tambien conocido como “Depósito de Deportación”. (Gary McCullough)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami- Inmigrantes fueron rociados con gas pimienta en, al menos, dos ocasiones en un centro de detención de inmigrantes de Florida conocido como “Depósito de Deportación”, desde su apertura el pasado mes de septiembre.

RELACIONADAS

La División de Gestión de Emergencias de Florida confirmó el jueves que el incidente más reciente en la antigua Institución Correccional de Baker, en el noreste de Florida, se produjo en Nochebuena.

“Varios detenidos rechazaron las órdenes de volver a sus literas y empezaron a avanzar hacia el personal”, dijeron las autoridades en un comunicado. “Un detenido se puso violento y golpeó a un agente, por lo que se lanzaron agentes químicos para restablecer la seguridad de detenidos y guardias”.

El enfrentamiento se produjo casi dos meses después de un incidente ocurrido el 29 de octubre, cuando los detenidos intentaron atrincherarse en su unidad de alojamiento incitando a la violencia y causando importantes daños, según las autoridades. Los guardias acabaron utilizando gas pimienta para recuperar el control. No hubo heridos y todos los implicados recibieron el alta médica por precaución, según las autoridades.

La instalación del noreste de Florida es el segundo centro de detención de inmigrantes abierto por el estado de Florida, después de “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida a principios del verano pasado. El estado está esperando la aprobación de las autoridades federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes en el Panhandle de Florida y también está estudiando un posible cuarto centro de detención en el sur de Florida, anunció el gobernador, Ron DeSantis, a principios de este mes.

DeSantis ha dicho que se habían producido 10,000 detenciones de personas en los Estados Unidos ilegalmente en Florida durante el año pasado a través de una iniciativa estatal con la aplicación de la ley federal, y que la aplicación de la ley local había hecho otros 10,000 arrestos para un total de 20,000 detenciones. En el marco de la iniciativa estatal, el 63% de los arrestados tenían una detención o condena penal, dijo DeSantis.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Florida ha liderado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión de la inmigración del presidente Donald Trump, con DeSantis diciendo que la administración Trump necesita la capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. La administración Trump ha elogiado los esfuerzos de los gobernadores republicanos para ampliar su capacidad de detención de inmigrantes, calificando la asociación de Florida como un modelo para otros centros de detención estatales.

Los abogados de los detenidos en el centro de Everglades han calificado de deplorables las condiciones, escribiendo en documentos judiciales que el agua de lluvia inunda sus tiendas y que los funcionarios van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de expulsión voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.

Tres demandas federales en Florida cuestionan las prácticas de las instalaciones de Everglades.

En una de las demandas, los detenidos piden el cierre del centro, ya que la inmigración es una cuestión federal y las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el Estado no tienen autoridad para gestionarlo en virtud de la legislación federal. En una segunda demanda, los detenidos pedían una sentencia que les garantizara el acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.

Breaking NewsInmigrantesFloridaDonald TrumpServicio de Inmigración y Control de AduanasICE-HSI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
