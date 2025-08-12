Inusual visita: manatí llega a frías aguas de Massachusetts por primera vez en casi 10 años

Boston — Un manatí fue visto recientemente frente a la costa de Massachusetts por primera vez en casi una década y los científicos quieren monitorear su condición para ver si es necesario un rescate antes de que sucumba al agua fría o la falta de alimentos, dijeron el viernes.

La especie amenazada, que tiene su hábitat en aguas más cálidas del sur del Golfo en lugares como Florida, fue vista por primera vez el 26 de julio frente a la costa suroeste de Cape Cod en el área de Nantucket Sound. Jennifer Sullivan, residente de Mashpee, grabó un video nadando junto a practicantes de paddle board en una ensenada detrás de un puerto deportivo rodeado de pastos marinos.

Ella dijo el lunes que encontró al manatí, que era tan largo y ancho como su tabla de remo, “simplemente holgazaneando allí en la hierba yendo lo más lento posible”.

“Estaba completamente imperturbable por nosotros”, dijo Sullivan, quien continuó diciendo que se sentía “simplemente asombrada de lo elegante que era la criatura y de estar tan cerca de ella en la naturaleza”.

Unos días después, el animal fue visto varado en las marismas de Mattapoisett. Los transeúntes que encontraron al manatí varado en las marismas alrededor del amanecer lo empujaron de regreso al agua, dijo Erin Burke, gerente del Programa de Especies Protegidas de la División de Pesca Marina de Massachusetts.

No se le ha visto desde entonces, dijo Burke, pero un equipo del Fondo Internacional para el Bienestar Animal está listo para rescatar al animal si es necesario.

La especie prefiere nadar en aguas más cálidas, generalmente viajando solo hasta el norte de las Carolinas. Si el manatí permanece en agua demasiado fría durante demasiado tiempo, podría sufrir una enfermedad grave o la muerte, dijo la Dra. Nadine Lysiak, científica investigadora del Acuario de Nueva Inglaterra.

Además, los manatíes son herbívoros que se alimentan de extensos lechos de pastos marinos y manglares que no se encuentran normalmente en Nueva Inglaterra.

“Incluso si no experimenta un aturdimiento por el frío, puede tener algunos problemas de salud asociados con no tener suficiente comida, no tener suficiente agua”, dijo. “Por lo tanto, es importante intervenir tan pronto como se le vea nuevamente para prevenir el deterioro de la salud”.

Lysiak dijo que no está claro cómo y por qué el manatí llegó tan al norte. Es posible que haya seguido el sistema de corriente cálida del Golfo desde Florida hasta las Carolinas y finalmente llegó a Nueva Inglaterra, dijo.

“Tenemos una comprensión más o menos promedio de lo que hace una población silvestre en términos de su rango, o su rango de hábitat, y algunos individuos irán más allá y tal vez deambularán o buscarán otros hábitats u otras fuentes de alimento”, dijo. “Es difícil saber exactamente por qué este manatí llegó a Cape Cod”.

Los avistamientos de manatíes son poco comunes en Nueva Inglaterra, pero no inauditos.

En 2008 y 2009, se vieron diferentes manatíes en Cape Cod Bay, el lugar más al norte donde se han identificado los animales. Ambos fueron rescatados, y uno murió en el viaje a Florida para su rehabilitación. El otro sobrevivió al viaje hacia el sur y vivió hasta 2018.

En 2016, se vio un manatí frente a la costa de Falmouth. En 2023, uno de los animales fue visto en Rhode Island.

Se pide a cualquier persona que vea al manatí que documente su posición GPS y llame a la línea directa de la red de varamientos, (508) 743-9548.

Sullivan dijo que se siente “bendecida de poder estar en el lugar correcto y en el momento correcto para ver a la criatura” y espera que esté sana y salva.