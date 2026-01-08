Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

JD Vance: asesinato de una mujer por un agente de ICE fue una “tragedia provocada por ella misma”

Tildó el incidente en Minneapolis como uno provocado por “una red de izquierdas”

8 de enero de 2026 - 6:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vance declaró en la Casa Blanca que no le preocupaba prejuzgar la investigación sobre el asesinato de Good, y dijo de los vídeos que había visto del incidente del miércoles: “Lo que ves es lo que hay en este caso”. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON - El vicepresidente JD Vance culpó el jueves del tiroteo mortal de un agente federal de inmigración contra una mujer de Minneapolis a “una red de izquierdas”, a los demócratas, a los medios de comunicación y a la mujer asesinada, mientras las protestas relacionadas con su muerte se extendían a ciudades de todo el país.

RELACIONADAS

El vicepresidente, que hizo sus críticas en una rara aparición en la sala de prensa de la Casa Blanca y en las redes sociales, fue el ejemplo más destacado hasta ahora de la administración Trump asignando rápidamente la culpabilidad por la muerte de Renee Good, de 37 años, mientras la investigación aún está en curso. Good fue asesinada a tiros por un agente del ICE cuando intentaba huir en una calle residencial nevada mientras los agentes llevaban a cabo una operación relacionada con la represión de la inmigración de la administración.

Vance declaró en la Casa Blanca que no le preocupaba prejuzgar la investigación sobre el asesinato de Good, y dijo de los vídeos que había visto del incidente del miércoles: “Lo que ves es lo que hay en este caso”.

Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público.Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a una conductora en Minneapolis durante la más reciente redada migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.El incidente ocurrió en el distrito de la representante demócrata Ilhan Omar, quien calificó lo sucedido como “violencia del Estado”, no aplicación de la ley.
1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker

Vance dijo estar seguro de que Good aceleró su coche contra el agente y le golpeó. En los vídeos no queda claro si el vehículo entra en contacto con el agente. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo el miércoles que el vídeo del tiroteo muestra que los argumentos de que el agente actuó en defensa propia eran “basura”.

El vicepresidente también dijo que una parte de él se sentía “muy, muy triste” por Good. La llamó “con el cerebro lavado” y “víctima de la ideología de izquierdas”.

“Puedo creer que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia que ella misma ha provocado y una tragedia de la extrema izquierda, que ha movilizado a todo un movimiento -una franja lunática- contra nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, declaró Vance.

Su defensa del agente, a veces encendida, se produjo cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el presidente Donald Trump también dijeron que las acciones del agente fueron un acto justificado de defensa propia. Trump dijo que Good “atropelló viciosamente” al agente del ICE, aunque las imágenes de vídeo del suceso contradicen esa afirmación.

Trump ha hecho de una amplia campaña contra la delincuencia y la inmigración en las ciudades demócratas una pieza central de su segundo mandato. Ha desplegado agentes de la ley federales y tropas de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones y ha planteado la idea de invocar la Ley de Insurrección para tratar de impedir que sus oponentes bloqueen sus planes a través de los tribunales.

Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Se observa sangre en el espaldar de un vehículo en el lugar de un tiroteo en Minneapolis.Paramédicos trasladan a una persona en camilla de la escena de un tiroteo en Minneapolis.
1 / 12 | Desde la escena en Minneapolis: un agente del ICE mata a una mujer durante redada migratoria . Manifestantes reaccionan tras ser rociados con gas en el lugar de un tiroteo en Minneapolis. - Alex Kormann

Los funcionarios de Trump dejaron claro que rechazaban las afirmaciones de los demócratas y los funcionarios de Minnesota de que la medida del presidente de desplegar agentes de inmigración en las ciudades estadounidenses había sido incendiaria y debía terminar.

“La administración Trump redoblará nuestros esfuerzos para sacar de las calles estadounidenses a los peores criminales, asesinos extranjeros ilegales, violadores y pedófilos”, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, antes de que hablara Vance.

Calificó el asesinato de Good de “resultado de un gran y siniestro movimiento de izquierdas”.

Vance fue seleccionado como compañero de fórmula de Trump el año pasado en parte por su capacidad para reñir verbalmente, especialmente con los medios de comunicación. Comenzó sus declaraciones condenando los titulares que vio sobre el tiroteo, a veces levantando la voz y censurando a los “medios corporativos.”

“Ha sido un ataque contra la ley y el orden. Ha sido un ataque contra el pueblo estadounidense”, afirmó Vance.

Acusó a los periodistas de presentar falsamente a Good como “inocente” y dijo: “Debería darnos vergüenza. Todos y cada uno de vosotros”.

“La forma en que los medios de comunicación, en general, han informado de esta historia ha sido una absoluta vergüenza”, añadió. “Y pone a nuestros agentes del orden en peligro todos los días”.

Cuando se le preguntó qué responsabilidad tenían él y Trump para rebajar la tensión en el país por el incidente, Vance dijo que su responsabilidad era “proteger a las personas que están haciendo cumplir la ley y proteger al país en general”.

“La mejor manera de bajar la temperatura es decirle a la gente que lleve a las urnas sus preocupaciones sobre la política de inmigración”, afirmó.

Vance también anunció que la administración estaba encargando a un nuevo fiscal general adjunto la persecución del abuso de los programas de asistencia gubernamental, en respuesta a la creciente atención prestada al fraude en los programas de cuidado de niños en Minnesota.

Dijo que el fiscal se centrará principalmente en Minnesota, y que será nominado en los próximos días. Vance añadió que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, le dijo que buscaría una pronta confirmación.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsJD VanceICE-HSIMinnesota
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
