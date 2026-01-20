J.D. y Usha Vance esperan su cuarto hijo

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que él y su esposa, Usha Vance, esperan un nuevo hijo para finales de julio.

“Estamos muy entusiasmados de compartir la noticia que Usha está embarazada con nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé se encuentran bien y esperamos darle la bienvenida tarde en julio”, lee la publicación en redes sociales.

Los Vance tienen actualmente tres hijos>, Ewan, de ocho años, Vivek, de cinco y Mirabel, de tres.

“Durante este tiempo emocionante y agitado, estamos particularmente agradecidos por los doctores militares que cuidan muy bien de nuestra familia y por los miembros de la administración que hacen tanto para asegurarse que podamos servir nuestro país mientras gozamos la maravillosa vida con nuestros hijos”, culmina la publicación.