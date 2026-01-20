Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

J.D. y Usha Vance esperan su cuarto hijo

El vicepresidente dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales

20 de enero de 2026 - 5:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Vance tienen actualmente tres hijos> Ewan ,de ocho años, Vivek de cinco y Mirabel de tres. (Gregory Bull)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que él y su esposa, Usha Vance, esperan un nuevo hijo para finales de julio.

RELACIONADAS

“Estamos muy entusiasmados de compartir la noticia que Usha está embarazada con nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé se encuentran bien y esperamos darle la bienvenida tarde en julio”, lee la publicación en redes sociales.

Los Vance tienen actualmente tres hijos>, Ewan, de ocho años, Vivek, de cinco y Mirabel, de tres.

“Durante este tiempo emocionante y agitado, estamos particularmente agradecidos por los doctores militares que cuidan muy bien de nuestra familia y por los miembros de la administración que hacen tanto para asegurarse que podamos servir nuestro país mientras gozamos la maravillosa vida con nuestros hijos”, culmina la publicación.

Se espera que los Vance asistan próximamente a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia el próximo 6 de febrero.

Tags
Breaking NewsJD VanceEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: