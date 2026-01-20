J.D. y Usha Vance esperan su cuarto hijo
El vicepresidente dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales
20 de enero de 2026 - 5:55 PM
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, anunció mediante su cuenta oficial de Instagram que él y su esposa, Usha Vance, esperan un nuevo hijo para finales de julio.
“Estamos muy entusiasmados de compartir la noticia que Usha está embarazada con nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé se encuentran bien y esperamos darle la bienvenida tarde en julio”, lee la publicación en redes sociales.
Los Vance tienen actualmente tres hijos>, Ewan, de ocho años, Vivek, de cinco y Mirabel, de tres.
“Durante este tiempo emocionante y agitado, estamos particularmente agradecidos por los doctores militares que cuidan muy bien de nuestra familia y por los miembros de la administración que hacen tanto para asegurarse que podamos servir nuestro país mientras gozamos la maravillosa vida con nuestros hijos”, culmina la publicación.
Se espera que los Vance asistan próximamente a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia el próximo 6 de febrero.
