Juicio de Lindsay Clancy: jurado informa por segunda vez que no logró alcanzar un veredicto

Los miembros del jurado en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy dijeron por segunda vez que no pudieron llegar a un veredicto sobre si ella es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos, pero el juez les indicó nuevamente este miércoles que siguieran deliberando.

Clancy miró al jurado sin mostrar ninguna expresión mientras el juez William Sullivan explicaba en la sala que los jurados habían llegado a un punto muerto en su quinto día de deliberaciones.

Luego, el juez los envió de nuevo a deliberar después de darles una instrucción estándar, exigida por ley, destinada a alentarlos a seguir debatiendo la posibilidad de llegar a un veredicto. El martes por la mañana, cuando informaron por primera vez que no podían alcanzar una decisión unánime, les había dado instrucciones similares.

Clancy, una exenfermera de trabajo de parto y parto de Massachusetts, no niega haber estrangulado a sus tres hijos en su casa en 2023. Sin embargo, su abogado sostiene que sus actos fueron consecuencia de una psicosis posparto. Los fiscales afirman que ella sabía lo que estaba haciendo.

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Más temprano, el jurado reanudó sus deliberaciones el miércoles, pero no antes de que el juez interrogara a cada miembro por separado tras el arresto de una mujer acusada de grabarlos mientras salían del tribunal el día anterior.

El juicio de Clancy, transmitido en directo, ha generado un intenso interés, con periodistas y espectadores abarrotando la sala. El caso también ha provocado profundas divisiones públicas sobre su culpabilidad y sobre las cuestiones relacionadas con la salud mental materna después del parto.

¿Qué ocurre si se declara un juicio nulo?

Los jurados han escuchado el testimonio de familiares y médicos sobre cómo la salud mental de Clancy se deterioró durante los meses previos a los asesinatos y cómo su tratamiento incluyó varios medicamentos y una breve estancia en un hospital psiquiátrico. Los expertos médicos contratados por la fiscalía y la defensa llegaron a conclusiones marcadamente diferentes sobre su estado psiquiátrico cuando mató a los niños.

Si los jurados finalmente no pueden ponerse de acuerdo sobre un veredicto, el juez podría declarar un juicio nulo. En ese caso, los fiscales tendrían que decidir si vuelven a llevar a Clancy a juicio, retiran los cargos o intentan negociar un acuerdo de culpabilidad con su abogado.

Si el jurado determina que Clancy fue penalmente responsable de sus actos, podría declararla culpable de asesinato u homicidio involuntario. Si es absuelta, un juez aún podría ordenar que permanezca internada en un centro de salud mental si una evaluación determina que representa un peligro para el público.

Después de que terminara la audiencia del martes, el abogado de Clancy dijo que era una buena señal que el jurado continuara trabajando.

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“El hecho de que no hayan dicho que han terminado es muy, muy alentador”, declaró Kevin Reddington. “Obviamente, están trabajando muy duro”.

Lo que ocurrió la noche de los asesinatos

Clancy estranguló a los niños con bandas de ejercicio en el sótano de su casa y luego saltó desde una ventana del segundo piso. Permanece paralizada de la cintura para abajo. Sus abogados sostienen que escuchó una voz que le decía que matara a los niños para poder poner fin a su propia vida.

La fiscalía argumenta que ella envió deliberadamente a su entonces esposo a hacer varios recados para sacarlo de la casa, y los fiscales han cuestionado la gravedad de su intento de suicidio. Patrick Clancy ha dicho en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien consideraba enferma y no malvada.

Arrestan a mujer afuera del tribunal

Dawn Light, de 56 años y residente de Sutton, Massachusetts, compareció este miércoles ante un juez en el mismo tribunal de Plymouth, al sur de Boston.

Rodeada de periodistas mientras se dirigía a su automóvil, Light fue preguntada sobre por qué había grabado fuera del tribunal el martes.

“Para ver a Lindsay. Y sí la vi. La estaban recogiendo en la camioneta”, respondió Light.

La abogada de Light, Jennifer White, calificó lo ocurrido como un “malentendido” y dijo que Light, una enfermera jubilada, solo intentaba tomar una fotografía de Clancy y “no interactuar con los miembros del jurado”.

Light se describió como una “fanática de los casos criminales” y simpatizante de Clancy en una entrevista con Hearst Connecticut Media Group antes de su comparecencia.

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Fue acusada de intimidación de un testigo, jurado o persona que proporciona información en relación con procedimientos penales. En su nombre se presentó una declaración de inocencia y fue puesta en libertad sin tener que pagar fianza, pero se le ordenó mantenerse alejada del tribunal, de los miembros del jurado y de cualquier testigo.

La policía registró el teléfono

La fiscal adjunta de distrito Nicole Piacentini dijo que Light estaba estacionada en una zona restringida detrás del tribunal y que se le acusa de haber grabado a los miembros del jurado mientras salían del edificio. Light dijo a la policía estatal que estaba esperando para grabar a Clancy y negó haber grabado al jurado. Sin embargo, según Piacentini, los agentes encontraron videos de los jurados en la carpeta de archivos eliminados de su teléfono.

“La integridad del sistema judicial está en riesgo debido a sus acciones”, dijo Piacentini al juez durante la comparecencia.

El jurado reanuda sus deliberaciones un día después del arresto en el tribunal

Sullivan comenzó la sesión del miércoles con una advertencia a los presentes sobre la obligación de cumplir sus órdenes.

“Todos deben tener muy claro que esa orden y ese estatuto se están haciendo cumplir”, dijo.

La orden prohíbe fotografiar o grabar a un jurado hasta que termine el caso, y también impide que cualquier persona siga, contacte, acose o interfiera con los miembros del jurado.