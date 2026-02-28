Kamala Harris se opone a “una guerra para un cambio de régimen” en Irán
La exvicepresidenta recordó que para entrar en guerra el presidente necesita la aprobación del Congreso
28 de febrero de 2026 - 4:27 PM
Washington- La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rival del presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, expresó este sábado su rechazo a “una guerra para un cambio de régimen” en Irán, tras el ataque lanzado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.
“Donald Trump está arrastrando a Estados Unidos a una guerra que el pueblo estadounidense no desea. Seamos claros: me opongo a una guerra de cambio de régimen en Irán, y nuestras tropas están siendo puestas en peligro por la guerra de Trump”, criticó la demócrata en un comunicado.
Harris recordó que para entrar en guerra el presidente necesita la aprobación del Congreso y subrayó que, incluso si tuviera ese aval, los estadounidenses “no apoyan” iniciar un conflicto bélico.
Donald Trump is dragging the United States into a war the American people do not want. Let me be clear: I am opposed to a regime-change war in Iran, and our troops are being put in harm’s way for the sake of Trump’s war of choice.— Kamala Harris (@KamalaHarris) February 28, 2026
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.
Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.
Varios legisladores demócratas han denunciado no haber sido avisados del ataque y acusan al Gobierno de iniciar una guerra encubierta sin pasar por el Congreso, que tiene la potestad de autorizar un conflicto bélico en el exterior.
