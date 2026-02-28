Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Kamala Harris se opone a “una guerra para un cambio de régimen” en Irán

La exvicepresidenta recordó que para entrar en guerra el presidente necesita la aprobación del Congreso

28 de febrero de 2026 - 4:27 PM

Kamala Harris le recordó a Donald Trump que para entrar en guerra el presidente necesita la aprobación del Congreso. (DAVID MUSE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rival del presidente Donald Trump en las elecciones de 2024, expresó este sábado su rechazo a “una guerra para un cambio de régimen” en Irán, tras el ataque lanzado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

“Donald Trump está arrastrando a Estados Unidos a una guerra que el pueblo estadounidense no desea. Seamos claros: me opongo a una guerra de cambio de régimen en Irán, y nuestras tropas están siendo puestas en peligro por la guerra de Trump”, criticó la demócrata en un comunicado.

Harris recordó que para entrar en guerra el presidente necesita la aprobación del Congreso y subrayó que, incluso si tuviera ese aval, los estadounidenses “no apoyan” iniciar un conflicto bélico.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

Varios legisladores demócratas han denunciado no haber sido avisados del ataque y acusan al Gobierno de iniciar una guerra encubierta sin pasar por el Congreso, que tiene la potestad de autorizar un conflicto bélico en el exterior.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
